Новогодние каникулы продолжаются, и многие предпочитают проводить их активно. Сегодня в отделении адаптивной физкультуры ДДМТ состоялся открытый рождественский турнир Шумерлинского муниципального округа по настольным играм. Участники соревновались в 4 видах: в шашках и шахматах, в настольном теннисе и в джакколо. Ребята выбирали то, что им ближе всего, и, конечно же, старались выиграть.

После жарких баталий были подведены итоги. Так, в настольном теннисе победила команда в составе Полины Легошиной и Татьяны Шукановой.



В шашках победу одержал Николай Николаев, в шахматах — Александр Шабалов.



В игре джакколо не было равных Варваре Сапожниковой и Илье Артемьеву. После игр ребята продолжили общение за чаепитием.



Участников соревнований тепло приветствовал настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин. Он поздравил всех с Рождеством Христово и принял участие в церемонии награждения. Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы, а всем участникам — сладкие подарки.