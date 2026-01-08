Более 1 миллиарда рублей за четыре года будет вложено в поддержку рождаемости и семейного благополучия в Чувашии

В декабре 2025 года в Чувашской Республике открыто 15 пунктов проката детских принадлежностей, теперь данной мерой поддержки охвачены все муниципалитеты республики.

По всей республике работают 26 пунктов проката детских принадлежностей. Это очень востребованная помощь: молодым родителям не нужно тратить семейный бюджет на дорогостоящие вещи, которые требуются лишь на время», – отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Их открытие стало частью масштабной федеральной программы поддержки семей с детьми. Чувашия вошла в число регионов, получивших софинансирование на реализацию дополнительных мер, направленных на увеличение рождаемости. Общий объем финансирования с 2025 по 2028 годы превысит 1 миллиард рублей. Программа направлена на повышение качества и комфорта жизни молодых семей за счет упрощения ухода за новорожденными.

Пункты проката детских принадлежностей доступны практически каждой семье. Здесь представлен широкий ассортимент оборудования и предметов временного пользования. Услуга предоставляется бесплатно — для ее получения достаточно обратиться в семейный многофункциональный центр или центр социального обслуживания и оформить заявку.

В рамках национального проекта «Семья» и региональной программы повышения рождаемости в числе реализуемых мер поддержки — открытие пунктов проката для новорожденных, создание групп кратковременного присмотра за детьми, компенсация 50% стоимости обучения в техникумах и вузах для детей из многодетных семей, бесплатная подготовка к программе ЭКО для будущих родителей, а также единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей беременным студенткам. Ежегодно воспользоваться новыми мерами поддержки смогут около 5 тысяч семей.

Услуга кратковременного присмотра предоставляется бесплатно и предназначена для семей, воспитывающих детей в возрасте от одного до трех лет. Присмотр может осуществляться как в учреждениях социального обслуживания, так и на дому. С детьми работают квалифицированные педагоги-психологи, обеспечивая их безопасность и всестороннее развитие.

Продолжительность пребывания составляет от двух до шести часов в день, питание не предусмотрено. В одной группе одновременно могут находиться до семи детей. В 2026 году запланировано открытие трех групп кратковременного пребывания.