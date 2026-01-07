В Шумерле прошел фестиваль «Рождественская звезда»

Сегодня верующие православной церкви отмечают важный праздник — Рождество Христово. В Шумерле стало доброй традицией в этот день проводить фестиваль под названием «Рождественская звезда». В мероприятии участвуют ученики воскресных школ и различные творческие коллективы. Их красочные выступления делают праздник особенно радостным и незабываемым. В этом году шумерлинцы также собрались в ДК «Восход», чтобы вместе отпраздновать этот светлый день.

Ни один праздник не обходится без поздравлений. С теплыми пожеланиями к собравшимся обратились зам. главы Шумерлинского муниципального округа по социальным вопросам Александра Лобочкова и председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин. Они подчеркнули ценность фестиваля в воспитании подрастающего поколения и пожелали всем мира и добра.

Счастливого Рождества шумерлинцам традиционно пожелали и настоятели храмов: преподобного Серафима Саровского — Владимир Ильин, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — Дмитрий Нестеренко, Покрова Пресвятой Богородицы (с. Ходары) Алексей Чумерин.

Рождественская программа получилась богатой и запоминающейся. Своим творчеством порадовали воспитанники воскресных школ, обучающиеся Детской школы искусств № 1, танцевальный коллектив «Птица Феникс», кадеты школы √6 и другие. Звучали нежные песни и трогательные стихи, были яркие танцы и сценки. В зале царила атмосфера добра и радости, свойственная этому празднику, как никакому другому.







