Библиотекари Шкмерли провели познавательно-игровую программу «Волшебство на Рождество»

Сегодня в Центральной библиотеке округа было по-особенному шумно: здесь для учащихся 2 и 4 классов школы v2 библиотекари провели познавательно-игровую программу «Волшебство на Рождество». После экскурсии по обновлённой библиотеке девчонки и мальчишки ознакомились с историей одного из главных христианских праздников, поучаствовали в познавательных викторинах и играх, с удовольствием декламировали стихи, отгадывали загадки. Не обошлось и без неожиданных сюрпризов и подарков.

А кульминацией рождественской программы стал увлекательный мастер-класс по изготовлению бумажных ангелочков. Стены библиотеки дети покидали с хорошим настроением, новыми знаниями и впечатлениями.







