Солнце, воздух и... лыжня

Сегодня на лыжной трассе п. Палан прошёл традиционный Открытый Чемпионат Шумерлинского муниципального округа по лыжным гонкам памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова. В этом году в состязаниях приняли участие 98 спортсменов из муниципальных округов Чувашии, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

В Открытом Чемпионате по лыжным гонкам памяти Александра Тарлыкова дети прошли дистанцию в 1 км, женщины — 3 км., мужчины - 5 км.

Победители и призеры лыжной гонки удостоились грамот, медалей и призов. Среди шумерлинцев на пьедестал поднялись Надежда Пояндаева, Ольга Пояндаева, Лидия Кочеткова, Дмитрий Леонтьев, Егор Евдокимов, Владимир Петров, Евгений Ибрин, Анатолий Тарлыков, Алексей Лескин.







