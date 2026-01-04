В Шумерле завершился десятый рождественский благотворительный турнир по футзалу среди любительских команд

Уже в десятый раз на стадионе «Труд» проходит рождественский благотворительный турнир по футзалу среди любительских команд. Сегодня в спортивных баталиях участвовали 12 команд: шумерлинские «Автомир», « Время», «Камчатка», « Шумсити», «Барселона», « Рида», «Тоттем», ФК « Шумерля», «Красный Октябрь», две команды спортшколы (игроки 2008 и 2010 годов рождения) и команда аликовской спортшколы «Хелхем». Игроков приветствовали депутат Госсовета Чувашии С. Мельников, председатель окружного Собрания С. Яргунин, глава шумерлинской Федерации футбола В. Щербаков, замглавы округа А. Лобочкова, завсектором физкультуры и спорта местной администрации А. Железин, директор и тренер спортшколы Шумерли С. Кузнецов и А. Селезнёв. Они передали благотворительные средства и подарки юному шумерлинцу Мише Колобаеву.

Мальчишка, конечно, обрадовался, пакетам со сладостями, но более яркие эмоции у него вызвала возможность погонять мяч в настоящем спортзале. После церемонии открытия команды вступили в борьбу за звание сильнейшей.

Среди 12 команд определилась тройка призёров. Первое место присуждено гостям из аликовской спортшколы «Хелхем». На второе место вышла команда « Тотем», на третье — команда «Красный Октябрь».

Дипломы и денежные призы вручены в номинациях. Лучшим игроком турнира стал Д. Ефимов, лучшим бомбардиром — Н. Филиппов, лучшим вратарём — М. Алиев, лучшим защитником — Е. Шишов. Отмечены также самый молодой игрок И. Круглов и самый возрастной Н. Маркелов.







