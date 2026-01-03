Как вести себя на льду водоёма?

Безопасная толщина льда для одного человека в среднем составляет не менее 7 см. Однако нельзя забывать, что слой льда на водоеме не везде одинаков. Тонкий лёд обычно располагается у берегов, в местах слияния рек, слива в водоемы теплых вод и стоков, а также рядом с подземными источниками.

В случае появления типичных признаков непрочности льда (если вы слышите треск, лёд прогибается и на его поверхности проступила вода), немедленно вернитесь на берег. Идите широкими шагами, не отрывая ноги от поверхности, в крайнем случае ползите. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги!

Если лед проломился:

— не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи и попытайтесь снять обувь, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;

- держите голову высоко над поверхностью воды;

- обопритесь на край льдины широко расставленными руками;

- стараясь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину;

- если позволяет глубина, попробуйте идти к берегу по дну, проламывая перед собой тонкий лёд;

- после выхода из воды на лёд двигайтесь к суше ползком или перекатываясь в ту сторону, откуда пришли (вставать и бежать нельзя, поскольку можно провалиться снова).

Информацию о толщине льда на водоемах Чувашской Республики можно узнать на официальном сайте Главного управления МЧС России по Чувашии https://21.mchs.gov.ru.