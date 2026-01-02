В дни каникул не забывайте о безопасности!

Как показывает практика, простые на первый взгляд зимние забавы и увлечения, такие, как катание на ледянках и «ватрушках», спуск на сноуборде, зимняя рыбалка, без должной осмотрительности могут обернуться серьезными травмами, в том числе смертельными.

Люди часто не могут объективно оценивать уровень безопасности того или иного места для развлечения. Площадки для катания и спусков только изначально выглядят безобидно, однако укатанная поверхность склонов и многочисленные препятствия вокруг могут причинить серьезный вред взрослым, которые безответственно подходят к такому досугу, и детям. Нередко стихийные горки образуются на откосах берегов рек и озер. Это может быть очень опасным, так как лед часто бывает неоднородным, особенно хрупок он в местах, где бьют ключи и сбрасываются сточные воды, вблизи деревьев, кустов и зарослей камыша. Чрезвычайно ненадежным является лед, находящийся под снегом и сугробами. Угрозу представляют собой также проруби, трещины и лунки, которые зачастую покрыты тонким слоем льда. По этим же причинам следует быть осторожными и любителям зимней рыбалки.

Недопустима буксировка надувных санок (тюбов) транспортными средствами, как и катание вблизи транспортных магистралей и железнодорожных путей.

Уважаемые жители Чувашии! Планируя зимние развлечения внимательно относитесь к выбору места. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми, не игнорировать запрещающие знаки. А организаторам коммерческого досуга необходимо всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством предоставляемых услуг, быть готовыми оказать первую медицинскую помощь. Соблюдение правил и элементарная осторожность могут спасти жизнь.

СУ СКР по Чувашии.