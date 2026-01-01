Выключайте все электроприборы перед сном и уходя из дома

Во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России провели такой эксперимент: 3 искусственные ёлки из поливинилхлорида (ПВХ) и натуральную ель украсили мишурой и новогодними игрушками, затем создали условия для возникновения пожара по причине неисправности электрооборудования из-за перегрева гирлянды и удлинителя. Эксперимент показал, что ёлки горят всего 1 минуту! При этом от пластиковых деревьев помещение моментально заполняется едким дымом — всего 5 вдохов смертельны. Также специалисты ведомства проверили разные типы гирлянд из различного ценового сегмента. Они испытывались в обычных условиях и при повышенном напряжении.

Помните: пожароопасно украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида, зажигать на ней и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками. И обязательно выключайте все приборы перед сном и уходя из дома. Не оставляйте без присмотра электрогирлянды.

Источник: ГУ МЧС России по Чувашии.