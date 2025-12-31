Дорогие жители Шумерлинского муниципального округа!

Совсем скоро под бой курантов в нашу жизнь войдет новый, 2026-й год.



Это мгновение всегда наполнено особым светом. В эти минуты мы стараемся оставить в прошлом все заботы и невзгоды, открываем сердца навстречу добрым переменам и с надеждой смотрим в будущее.



Уходящий 2025 год был для нашего округа годом напряженной работы, значимых событий и, безусловно, общих достижений. Он был насыщен вызовами, которые мы вместе, сообща, преодолевали, и победами, которыми мы по праву гордимся. Вместе мы трудились над развитием нашего округа: реализовывали намеченные планы в экономике и социальной сфере, благоустраивали наши населенные пункты, поддерживали образование, культуру и спорт.

Всё, чего мы добились, — это ваша заслуга, дорогие земляки. Это результат вашего профессионализма, вашего терпения и искренней любви к своей малой родине. Я благодарю каждого из вас: тружеников сельского хозяйства, учителей и врачей, предпринимателей и работников культуры, ветеранов и нашу активную молодежь.



Особые слова признательности и поддержки сегодня — нашим защитникам, тем, кто исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Весь округ сегодня сплочен единой целью — поддержкой наших героев и их семей. Мы ждем вас домой с победой!

Уважаемые друзья!



Новый год — это прежде всего семейный праздник. В эти дни мы особенно остро чувствуем, что самое дорогое в жизни — это тепло родного очага, поддержка близких и детский смех.

Пусть 2026-й станет для нашего округа годом новых созидательных свершений. От всей души желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и душевного спокойствия. Пусть в каждом доме царят мир, согласие и достаток. Пусть сбываются самые заветные желания, а каждый новый день приносит только добрые вести!

С праздником вас! С Новым годом!



Глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов.