Пусть будет щедрым Новый год, пусть он на счастье не скупится…

Предновогодняя суета — особое время. Этот неповторимый аромат ёлки, мандаринов и предстоящего волшебства, витающий в воздухе в конце декабря, не сравним ни с чем… Мы наряжаем свой дом, обдумываем меню новогоднего стола, готовим для родных и близких подарки и, конечно, с нетерпением ждем приятных сюрпризов, позитивных перемен, исполнения самых сокровенных желаний. В эти волшебные дни душа наполняется ожиданием чуда, и это ожидание делает предновогоднее время еще более особенным. Чем запомнился шумерлинцам уходящий год? Исполнил ли мечты, оправдал ли надежды? Какие события произошли в их жизни? И что они ждут от года грядущего? С этими и другими вопросами мы обратились к землякам на улицах города.

Ольга: Уходящий год оказался непростым, я бы даже сказала, переломным, но, к счастью, завершается благополучно. Как говорится, всё, что ни делается, все только к лучшему.

Новый год будем отмечать с родными, в кругу семьи. У нас сложилась отличная традиция — встречать Новый год в одном и том же месте большой и дружной компанией.

На праздничном столе обязательно будут традиционно оливье, селедка под шубой, любимый младшего сына салат-ролл, старшего — с гранатом и, конечно же, другие блюда. Атмосфера дома всегда наполняется особенным теплом и ожиданием чуда.

Я надеюсь, что наступающий 2026-й сложится у всех удачно и подарит радость близким людям. У меня двое сыновей — старшему уже 24 года, младший учится в 6-м классе. Я поистине счастливая женщина. В новогодние каникулы планируем побывать вдали от привычных мест, в нашей уже полюбившейся Казани. Мы знаем, что в этот период она просто волшебна.

Хочется от всей души пожелать, чтобы в 2026 году у каждого реализовались самые смелый, идеи, а личные планы обернулись долгожданными успехами. Пусть 2026 год будет годом новых возможностей, приятных встреч и исполнения заветных желаний!

Диляра: 2025-й год прошел ровно и спокойно, не запомнился чем-то особенным, но стабильность — это тоже замечательно. Главное событие произойдет в 2026 году — младший сын Михаил пойдет в школу и начнется новый этап в нашей жизни. Старшая дочь обучается в 6-м классе.

31 декабря для нас праздник вдвойне, ведь в этот день мы отмечаем день рождения моей мамы. День начинается с поздравлений в ее адрес, а вечером мы либо остаемся у нее, либо идем с семьей к себе встречать Новый год.

На каникулах планируем активный отдых. Мы живем около леса и нам удобно кататься с горки или на лыжах. Это именно то, что дарит ощущение настоящего праздника.

От наступающего года ожидаю спокойствия и радости, новых впечатлений и ярких моментов, проведённых рядом с близкими людьми. Пусть он принесет здоровье и удачу каждому из нас.

Анатолий Пояндаев: Несмотря на то, что год для меня был непростым, продолжаю вести активную общественную жизнь: в качестве члена жюри и консультанта принимаю участие в различных конкурсах. Много работаю с архивными документами, занимаюсь поисковой работой.

В следующем году надеюсь завершить начатое в этом. Далеко загадывать не берусь, главное, чтобы было здоровье, а остальное зависит только от нас.

Елизавета Белова: В целом 2025 год был для меня достаточно тяжелым. Были и значимые события — в этом году я окончила Национальный социально-педагогический колледж в Перми. В будущем планирую учиться дальше. Хочу выучиться на архитектора и получить высшее художественное образование.

Новый год собираюсь встречать с родителями и с другими близкими родственниками дома у бабушки. В подготовке новогоднего стола стараемся участвовать все, но в основном он все-таки на бабушке. Она очень любит готовить и балует нас вкусной едой. Традиционное блюдо у нас, как и у большинства людей, оливье. Будет картофель по-французски и еще много чего.

Планов на новогодние каникулы пока нет. В новом году желаю всем здоровья, побольше счастливых моментов и чтобы поскорее наступил мир.

Анастасия Галкина: В уходящем году было немало значимых событий, многое из задуманного сбылось. Так, например, в этом году мы с мамой совершили путешествие в Португалию. Я очень счастлива! Это было моей многолетней большой мечтой! Впечатления от поездки самые позитивные!

2025 год запомнится мне исполнением еще одной давней мечты: я посетила музей авиации в Москве. Экспозиция произвела неизгладимое впечатление, так как тема гражданской авиации мне очень интересна.

В настоящее время я живу и работаю в Чебоксарах графическим дизайнером в IT-компании. В новом году планирую совершенствоваться в профессии, посещать мастер-классы, обучающие площадки, в том числе и международного уровня. Хочется, чтобы IT-индустрия и графический дизайн у нас в стране развивались.

Сейчас я приехала к родителям в отпуск. Новый год буду встречать в теплом семейном кругу. Пожелаю и себе, и всем шумерлинцам, чтобы в новом году всё намеченное сбылось. Главное — в это верить и крепко стоять на ногах.

Галина Подклетнова с внучкой Миланой: Сегодня у внучки был новогодний утренник в детском саду. Сама я не ходила, но знаю, что Милана была в ярком красивом платье, в блестящей короне. С таких моментов и начинается новогоднее настроение.

Уходящий год был для меня позитивным и добрым. Можно сказать, что шесть месяцев в году я провела в саду, а сейчас вот занимаюсь внучкой.

В последние годы встречаю праздник с семьей сына. Никуда больше идти не хочется, чувствую себя комфортно со своими. Стол в этом году запланируем в соответствии с предстоящим Годом огненной лошади, обязательно учтем то, что она любит.

Я богатая бабушка — у меня две внучки и три внука. Хочу, чтобы в новом году и у них, и у других близких было все хорошо. Желаю и себе, и всем остальным крепкого здоровья, ведь это самое главное в жизни.

Анастасия Федорова с дочерью Евгенией: В уходящем году мы, наконец, завершили большой ремонт в квартире. Это событие, пожалуй, самое значимое для нашей семьи.

Еще мы с мужем начали посещать танцевальную студию «Птица Феникс». С хореографом Тамарой Ивановной Волковой занимаемся танцем бачата. Это для нас с супругом какие-то новые невероятные эмоции!

Дочь учится в кадетском классе в шестой школе. Она у нас отличница и натура творческая — занимается в художественной школе, играет на гитаре, хорошо поет…

От 2026 года ожидаем всего самого наилучшего, чтобы все близкие были живы и здоровы. Всем нам мирного неба над головой и благополучия! Пусть новый год принесет в наши дома еще больше тепла и спокойного счастья.

Алёна Болотина с дочерью Викой: Год был неплохим и богатым на события: я сменила работу, поменяла машину.

Дети радовали: старший сын, 12-летний Данила, занимается плаванием в «Олимпе», в этом году успешно принимал участие в соревнованиях. Вика увлечена языками: одинаково хорошо ей даются как русский, так и английский и чувашский языки.

Мы любим всей семьёй путешествовать на автомобиле, знакомиться с достопримечательностями нашей большой страны. В уходящем году были в Самаре и в Нижегородской области.

Новый год будем встречать большой дружной семьей, с бабушками и дедушками. Мы любим активный отдых, обязательно в дни каникул поедем кататься на ватрушках в лес.

От нового года ждем стабильности и спокойствия. Чего и всем желаем!

Ольга Дмитриева, Татьяна Александрова.