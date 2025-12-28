Налоговики Чувашии предупреждают о звонках мошенников

Под предлогом подтверждения или уточнения записи на прием в обособленные подразделения

Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике злоумышленники, представляясь сотрудниками службы, пытаются получить доступ к паспортным данным граждан

и другим конфиденциальным сведениям (ИНН, СНИЛС).



Знайте, что специалисты налоговых органов не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не спрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты! Налогоплательщик записывается на прием в налоговый орган самостоятельно, используя электронный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Для записи достаточно ввести фамилию, имя и электронную почту гражданина, выбрать обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения. Далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи. Этот сервис предназначен только для самостоятельной записи на прием и не запрашивает код подтверждения из «Госуслуг» или из других электронных ресурсов!



В случае сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган или по номеру контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.



Управление ФНС по Чувашии.