Егоркинская библиотека – в числе лучших

Минкультуры Чувашии опубликовало список лучших муниципальных учреждений культуры в сельской местности и их работников на 2026 год. В восьмёрку победителей республиканского конкурса среди учреждений вошла Егоркинская сельская библиотека.



Уже два года библиотека в Егоркино работает в обновленном формате. Напомним, в 2023 году на комплексный ремонт этого учреждения культуры из бюджета Шумерлинского муниципального округа было выделено более 2 млн рублей. Здесь не только преобразились внешний облик и внутреннее пространство, но и появились новая мебель, книги и техника. Благодаря бюджетным вложениям в сельской библиотеке появились зоны: открытого фонда, детская, коворкинга.



Подготовила Н. Владимирова.