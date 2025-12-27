В поддержку талантов

Министерство культуры Российской Федерации завершило конкурсный отбор в проект «Гений места». Новые точки концентрации талантов появятся в 149 государственных и муниципальных библиотеках 62-х субъектов России. И в числе победителей — Центральная библиотека Шумерлинского округа! Отрадно, что в 2026 году нас ждет реализация самых смелых креативных идей и новые возможности.



Главная цель проекта — развитие творческих навыков жителей на базе точек концентрации талантов, создаваемых в библиотеках. Куратором проекта является Российская государственная библиотека.



В рамках «Гения места» реализуются 14 направлений: дизайн, искусство, ИT, музыка и саунд-дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика. Нашей библиотекой выбрано направление «креативный туризм».



У нас накопился достаточно большой опыт в сфере классического туризма: в нашей системе активно работает мини-музей «Наш Сурский рубеж обороны». Имея многолетний опыт проведения обычных экскурсий, сотрудники библиотеки готовы выйти на новый уровень: совместно с молодёжью мы планируем разработать и реализовать интересный туристический маршрут, позволяющий по-новому взглянуть на важные исторические события, происходившие на шумерлинской земле. В планах многое: совместно с краеведами разработать описание, добавить в маршрут сенсорные интеграции и элементы дополненной реальности, создать полноценные образы, в которые бы в ходе туристического маршрута перевоплощались конкурсанты. Уверены, что наши шаги непременно будут способствовать культурному обогащению и развитию Шумерлинского округа и всей Чувашии, а иммерсивный туристический маршрут поможет людям увидеть и почувствовать уникальный дух территории.



Для нашей библиотеки участие в проекте — это работа на перспективу, новый этап развития, который позволит совместно реализовать идеи местных жителей в направлении креативных индустрий.



Уверены, что, консолидировав усилия учреждений культуры и других социальных партнеров, мы сможем достойно представить Чувашию в новом, увлекательном продукте.



Центральная библиотека Шумерлинского округа.