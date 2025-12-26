На международном форуме «Чувашия туристическая», прошедшем в агромаркете «Пехет», были награждены победители республиканского конкурса на лучший благоустроенный родник 2025 года. Высокую оценку получили 14 инициативных проектов из разных муниципалитетов республики. В число победителей вошел и проект Шумерлинского округа «Триерский родник». За подробностями газета обратилась к начальнику Магаринского территориального отдела Людмиле Егоровой.

Принять участие в конкурсе «Родник памяти» нам предложил зам. начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского округа Александр Петров. Он отметил, что триерский родник произвел на него впечатление. Мы с удовольствием подхватили эту инициативу, ведь родник наш действительно замечательный и вода в нем чистая и вкусная, — поделилась Людмила Даниловна.

Как отметила руководитель территориального отдела, первоначальное обустройство родника было проведено за счет выделенных каждому населенному пункту республики в честь столетия Чувашской автономии 100 тысяч рублей. Решение о том, куда направить эти деньги, принимали сами жители. Триерцы решили направить средства на родник. Для защиты источника от попадания листьев была установлена крыша из профнастила. Также были добавлены кольца, оборудован удобный спуск, вокруг уложена щебенка. Работы выполнялись сотрудниками ООО «Электромонтаж». Ситуация была вполне удовлетворительной, но требовалось дополнительное благоустройство. Этим вплотную занялись жители поселка Ольга Парикова, Елена Карпинская (староста) и Алевтина Афанасьева, взявшие на себя основные заботы. Им активно помогают и мужья. Благоустройство ведется постоянно. Активистки высаживают цветы, ухаживают за ними, расчищают все вокруг от веток. В поселке проживают очень инициативные люди. Благоустроен и пруд, через овражек оборудован красивый мостик-переход. Получилось отличное место для отдыха и проведения праздников. А табличку с надписью «Победитель II Республиканского конкурса на лучшие благоустроенные родники в муниципальных округах «Родник памяти» в 2025 году» мы планирует разместить у родника. Пусть люди знают, что они вложили свой труд не только в сохранение экологии, но и в развитие туристического потенциала округа, — подытожила беседу Людмила Егорова.

Татьяна Александрова.