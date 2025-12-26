Портал «Культура.рф» – проводник в мир искусства и истории

Переходите на платформу и смотрите увлекательные статьи, эксклюзивные интервью, интерактивные материалы, богатый архив российских художественных, документальных, анимационных фильмов, записи редких спектаклей.



Для семей с детьми есть образовательный раздел: подборки лекций, статьи об искусстве и науке, биографии ученых и общественных деятелей, а также уникальный толковый словарь «Культурный справочник» и разнообразные тесты для проверки знаний.



Особое удовольствие — специальные проекты портала: «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья», акции «День театра», «Культурная суббота», «Ночь музеев» и другие тематические разделы для личного развития, развлечения или учебы. И, конечно, полная афиша культурных мероприятий по всей России и лента новостей о самых ярких событиях в культурной жизни страны.