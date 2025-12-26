Остались деньги на пушкинской карте? Купите билеты на события 2026 года

К концу года у многих держателей пушкинских карт остаются неизрасходованные средства, а с 1 января меняется оператор программы. Как можно использовать оставшуюся сумму, чтобы она не сгорела?

В Чувашии к программе «Пушкинская карта», реализуемой в рамках национального проекта «Семья», присоединились 98 учреждений культуры. Карту оформили более 107 тысяч молодых людей и за 11 месяцев 2025 года они приобрели 277,5 тысячи билетов. Эти показатели сделали республику в уходящем году одним из лидеров по реализации программы.



С 1 января 2026 г. роль оператора программы «Пушкинская карта» перейдет от АО «Почта Банк» к банку ВТБ. Ранее выпущенная карта будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года. Если вы исчерпали средства на карте и хотите уже с первых дней января воспользоваться новыми, то поторопитесь подать заявление на перевыпуск карты до 28 декабря включительно. Далее ее можно будет оформить только с 1 января 2026 года. В Чувашии заявление на перевыпуск карты в ВТБ с января 2026 года уже подал 51 % обладателей пушкинской карты. Это лучший показатель в стране.



Если вы еще не потратили всю сумму на карте, то, чтобы эти средства не сгорели, можно прямо сейчас приобрести билеты на мероприятия, которые состоятся в 2026 году. В январе в театрах, концертных учреждениях, клубах, библиотеках по всей республике пройдут около 1000 новогодних и рождественских концертов, театрализованных представлений, в праздничные дни открыты все республиканские музеи – билеты по пушкинской карте можно приобрести везде. Программа действует по всей России, а ознакомиться с полной афишей культурных событий можно на портале «Культура.рф».



Напомним, что ежегодный лимит карты составляет 5 тысяч рублей.



По информации Минкультуры Чувашии.