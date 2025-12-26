«Ниме – народный бюджет»: итоги

В Чувашии в конце прошлой недели были обнародованы итоги конкурсного отбора по программе инициативного бюджетирования «Ниме – народный бюджет».

По информации Минстроя республики, в этом году из 300 заявок на участие в программе от жителей городов к конкурсному отбору было допущено 288. Для софинансирования из республиканского бюджета комиссия отобрала 158 инициатив. На их реализацию в 2026 году будет направлено порядка 562,4 млн рублей, с учетом доли муниципалитетов, юридических лиц и граждан.



От Шумерли на конкурс было подано 27 проектов, все они прошли отбор. Как сообщает администрация Шумерлинского муниципального округа, в Шумерле в следующем году в первоочередном порядке реализуют 11 проектов: устройство дороги с элементами благоустройства на прихрамовой территории по ул. Ленина, устройство спортплощадки на территории детсада «Сказка», устройство универсальной спортплощадки и беговой дорожки на территории школы № 6, устройство хоккейной площадки на территории школы № 3, создание объекта водоотведения по улице Володарского, благоустройство территории дома № 29 по улице Щербакова, благоустройство территории спортшколы «Олимп» (два этапа), капремонт канализации по ул. Орджоникидзе и капремонт южного фасада здания Дворца детского и молодежного творчества. Остальные проекты тоже реализуют, но позже — после уточнения республиканского бюджета и выделения дополнительного финансирования.



В среду стало известно о выделении Правительством Чувашии из резервного фонда порядка 72,2 миллиона рублей на 84 проекта из Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли в рамках программы «Ниме – народный бюджет». То есть в нашем городе проектов, одобренных к реализации, стало 19. Помимо вышеназванных, это инициативы по очистке пруда и по обустройству спортплощадки для детского лагеря «Соснячок», ремонт сети водоотведения по ул. Чехова, еще один этап благоустройства территории спортшколы «Олимп», благоустройство придомовых территорий по ул. Пушкина, д. 11, по ул. Ленина, д. 28, по ул. Октябрьская, д. 8 и благоустройство детской площадки по ул. Мира, д. 14.



Подготовила Н. Владимирова.