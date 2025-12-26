На Колхозной растёт новый дом

В сентябре этого года в Чувашии стартовала республиканская адресная программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 г. Она реализуется

в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Минстрое отмечали, что в первоочередном порядке будут расселять дома, представляющие угрозу обрушения и для которых приоритетный порядок расселения установил суд. В перечень 20 многоквартирных домов в пяти муниципалитетах вошли и 11 домов в Шумерле.

В связи с запуском программы в округах Чувашии активизировалось жилищное строительство. Наконец-то после двухлетнего перерыва вновь ожила в нашем городе стройплощадка по улице Колхозной – здесь возводится пятиэтажный 50-квартирный жилой дом под номером 3А (застройщик — АО «Стройтрест № 3», генподрядчик – дочернее ООО «СУ-8»).



Первый камень строители заложили 14 ноября. Но этому предшествовала масштабная работа – и по оформлению документации, всякого рода разрешений, и по расчистке заросшего бурьяном и американским кленом участка. Сейчас уже возводятся стены третьего этажа…



«Завершить строительство мы планируем в четвертом квартале 2026-го. Квартиры будем сдавать с полной отделкой, так как это социальное жилье, — пояснил газете старший прораб Олег Солодилов. – Дом такой же, как и построенный ранее одноподъездный, только на 40 сантиметров выше по уровню из-за рельефа. С центральным отоплением, своя электрощитовая, интеллектуальный узел учета от «Ростелекома» в подъездах — в общем, всё современное. Каждая квартира с балконом. Однокомнатные площадью от 27 до 45 квадратов, двухкомнатные – 41-55,6 квадратных метра. Есть и «трёшки». Наружные стены толщиной 640 миллиметров, внутренние 380. Класс энергоэффективности самый высокий».



Среди штабелей кирпича, плит, арматуры, под зорким взглядом крановщицы Елены Бадаевой весь световой день, почти ежедневно работают десятка два человек: 10 каменщиков, 2 стропальщика и электросварщик из СУ-8 плюс бригада субподрядчика. Как говорят сами работники, никаких проблем со стройматериалами у них нет, все поставки идут централизованно, по заявкам, высокого качества, тщательно упакованные. Пока погода позволяет, темп строительства держится хороший. Как только кладка будет завершена, бригады и кран перейдут на другой объект, а на доме начнутся монтаж кровли и отделочные работы.



Новостройка будет сдаваться с благоустроенной прилегающей территорией – асфальтированными дорожками, стоянкой, детской площадкой, зелеными зонами. Когда работы полностью завершаться, этот участок города преобразится кардинально.



А нам остаётся поздравить с наступающим Новым годом строителей и шумерлинцев, для которых строится дом, ведь 2026-й им определенно принесет перемены.

Наталья Игнатьева.