Ёлка сияла, звучал детский смех

Вчера во Дворце детского и молодежного творчества царила веселая атмосфера. Здесь состоялись сразу два новогодних мероприятия, одно из них — Ёлка для одаренных детей округа. В уютном зале собрались самые талантливые ребята, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве и в других направлениях.

С наступающим Новым годом их от души поздравили глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов и председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин. Они пожелали ребятам и их учителям дальнейших успехов и поблагодарили за плодотворный труд.

После яркого театрализованного представления ребята собрались в дружный хоровод вокруг ёлки. К детям пришли главные волшебники — Дед Мороз со Снегурочкой. Благодаря увлекательным играм, конкурсам, песням и танцам ребята всецело окунулись в мир веселья.



Это торжество стало ярким примером внимания к одаренным детям округа. Оно объединило таланты из разных образовательных учреждений и вдохновило юные сердца на новые достижения.

Вторым значимым мероприятием в этот день стала Ёлка для детей из семей участников специальной военной операции. Этим ребятам сейчас, как никому, нужны внимание и поддержка, и на празднике они получили их сполна. Дети с большим удовольствием посмотрели новогоднее представление, много смеялись, радовались сладким подаркам.



Поздравления от почетных гостей, дружный хоровод, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, кричалки, игры, танцы – было шумно и весело, всё прошло в лучших традициях Нового года.

Татьяна Александрова.