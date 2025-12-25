Первая школа загадывает новогоднее желание

Обычно образовательные учреждения подводят итоги в июне, после сдачи выпускниками ЕГЭ и после того, как отгремят выпускные. Но в школе № 1 решили сделать это сейчас, в декабре – чтобы не просто отчитаться о достижениях, а… загадать желание. Именно так, под бой курантов, чтобы оно наверняка сбылось. О чём же мечтает одна из успешных школ города, у которой, кажется, есть всё? Об этом — наша предновогодняя история.

В ноябре 2025 года школа получила два престижнейших признания на федеральном уровне. Она была названа победителем всероссийского проекта «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров» в номинации «Лидер в области внедрения образовательных технологий». А её директор Елена Дроздова была награждена знаком отличия «Эффективный руководитель — 2025» на Невской образовательной ассамблее. Эти награды — не просто галочки в портфолио, а объективное подтверждение того, что школа и её команда задают тренды и определяют качество современного образования в масштабах всей страны.



Не звёзды с неба, а фундамент для взлёта

«Мы не делаем из детей звёзд, они сами ими становятся». Эта фраза — квинтэссенция философии школы. Здесь не штампуют вундеркиндов, а кропотливо закладывают фундамент знаний, характера, нравственных ориентиров. На нём 644 нынешних ученика и тысячи уже выпустившихся строят свои будущие и очередные победы.



Учительский состав — это особая гордость. Премия Президента, грант Главы Чувашии, победы в профессиональных конкурсах — это не просто строчки в резюме. Это уровень, который чувствуется в каждом уроке. И он даёт потрясающие плоды: стобалльники на ЕГЭ, более 80 % выпускников поступают на бюджетные места, целая плеяда академиков и профессоров, когда-то вышедших из этих стен. Легендарные педагоги-ветераны передали эстафету, и традиции сильной естественно-научной школы живы: ученики регулярно покоряют олимпиады в Казани, в самой «сердцевине» большой химии.



Магия коллаборации: когда вместе — сила

Секрет успеха первой — в удивительном единстве. Учителя, дети и родители здесь — одна команда. Они не просто учатся и учат, а вместе создают проекты, которые побеждают на всероссийском уровне.



Школа стала литературной мастерской в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись», выигрывая конкурсы с говорящими названиями «Время писать книги». Она укрепляет семьи, побеждая в проекте «Это семейное». Вошла в топ-30 самых читающих школ России из 4000 претендентов. Это не случайные успехи, это системная работа, где ценят каждую идею.



Гранты: не просто деньги, а мечты в действии

Здесь умеют не только хорошо учить, но и находить ресурсы для развития. Школа — настоящий магнит для грантов. Полмиллиона на школьный музей, который теперь стал партнёром московского Музея Победы, миллион — на современную медиастудию «Первый кадр», два миллиона — на фестиваль семейных театров и профессиональное сценическое оборудование. Это не просто суммы. Это воплощённые мечты — о своём телевизионном контенте, о настоящем театральном зале, о музее, который говорит с миром наравне с федеральными гигантами.



Сохранённые традиции как топливо для инноваций

В школе с 90-летней историей прекрасно понимают: нельзя идти вперёд, забыв свои корни. Поэтому здесь живёт принцип «сохраняя традиции, смотрим в будущее». Крепкая академическая база, заложенная ветеранами-педагогами, стала стартовой площадкой для смелых экспериментов. Инновации здесь не ради галочки, а осмысленный ответ на запросы современных детей и родителей. Цифровые лаборатории соседствуют с классическими опытами по химии, а проекты с Российским обществом «Знание» вырастают из любви к родной культуре и слову, привитой на классических уроках. Это баланс, дающий ту самую устойчивость и качество, за которыми в первую школу идут родители, доверяя ей своих детей.



Четыре стихии одной школы: где рождается гармония

Жизнь в первой школе не замыкается в учебных кабинетах. Она бурлит в четырёх равновеликих направлениях, создавая ту самую среду, где ребёнок может найти себя.



Стихия мысли: от «Софии» до федеральных пьедесталов. Здесь не просто учат, здесь исследуют. В научном обществе «София», например, школьники под руководством педагогов погружаются в проектную деятельность, и это даёт осязаемые плоды. Ученики ежегодно становятся призёрами и победителями Национальной системы «Интеграция» — одной из главных площадок для юных исследователей страны. Когда говорят, что побед федерального уровня слишком много, чтобы все перечислить, — это не фигура речи, а констатация факта. А фундамент для этого заложили легендарные учителя-ветераны!



Стихия сердца: патриотизм как действие. Любовь к Родине здесь не просто слова. Её воспитывают через реальные дела и глубокое погружение. Школа не только собирает десятки наград в патриотических конкурсах, но и стала пилотной площадкой масштабной международной программы «Классная страна». Разработанный здесь культурный маршрут «Вместе по следам вековых традиций» вошёл в число 200 лучших по России. А школьный музей «Времена и люди», поддержанный грантом, теперь — официальный партнёр Музея Победы на Поклонной горе, поднимающий локальную историю до всероссийского уровня.



Стихия творчества: театр и медиамастерская как жизненная школа. Первую школу не зря называют «медийной» и «театральной». Совместные проекты с телеканалом «Новая Реальность» и киностудией «Чувашфильм» — это уже полупрофессиональный уровень. Но истинная визитная карточка школы — театральная студия «Дрозды», отмечающая в этом году 20-летие. Её главная заслуга даже не в гран-при конкурсов, а в выпускниках, умеющих держаться на публике, вести за собой и не бояться быть в центре внимания. А новый грант в 2 млн рублей на фестиваль семейно-патриотических театров и профессиональное оборудование открывает для этой традиции совершенно новые горизонты.



Стихия движения: от школьного двора до всероссийских программ. «Здоровые дети — здоровая нация» — здесь это принцип, подкреплённый статусами. Школа вошла в число 150 пилотных площадок всероссийского проекта РФС «Футбол в школе», но на этом не останавливается: работают спортивный клуб «Юниор», секции баскетбола, лёгкой атлетики, каратэ, реализуются проекты «Уроки плавания» и «Волонтёры-медики». Это системный подход к воспитанию силы, ловкости и воли, без которых немыслим гармоничный человек.



Завершая этот успешный год, можно было бы поставить жирную точку и готовиться к новым свершениям. Но для коллектива первой этот момент — не точка, а многоточие.

Вы спросите, о чем мы мечтаем? Ответ прост – мы мечтаем продолжать мечтать, мы всегда в полете, а значит, в развитии. Наш девиз «Будьте первыми, выбрав первую!» уже стал реальностью в образовании.



Вместо заключения

Дорогие друзья! Завершая статью, хотим пожелать, чтобы в ваших домах всегда царили тепло, понимание и здоровье. И, конечно, мечтайте, несмотря ни на что. Пусть грядущий год принесёт вам новые силы для свершений, вдохновение для творчества и уверенность в завтрашнем дне! И пусть все самые важные и добрые желания, загаданные в новогоднюю ночь, непременно сбудутся!



Родительское сообщество школы № 1.