Открытое письмо главе Шумерлинского муниципального округа Ксенофонтову А.Ю. и председателю Союза художников муниципального округа Сапожникову В.И

Уважаемые Альберт Юрьевич и Владимир Иванович!

В 2011 году состоялось открытие трехэтажного социально-культурного центра в д. Верхняя Кумашка, построенного по моей инициативе и на свои средства. Здесь на площади 550 кв. м располагались краеведческий музей и художественная галерея, библиотека, многофункциональный актовый зал. В 2017 году музейные экспонаты и картины перевезли в г. Чебоксары, здание шесть лет не отапливалось.



В 2024 году начата реконструкция выставочных залов для организации художественного музея. Побывавший у нас на днях известный художник М.В. Колчин искренне одобрил идею организации художественного музея в нашем здании, вспомнив заодно многолетние безрезультатные хлопоты по организации музея в Шумерле. Так совпало, что и газета «Вперёд» в статье от 12 декабря 2025 года «В мире красок и вдохновения» тоже с грустью сожалела о том же…



Перед Новым годом нынче модно наряжать «ёлку желаний» заявками на подарки. Важную заявку от имени многих тысяч горожан и сельчан, детей и взрослых, художников и инженеров прицепила на ёлку и наша общественная газета. А мы с Дедом Морозом с удовольствием исполним это пожелание и передадим в муниципальную собственность здание межрайонного музейно-туристического центра «Сура» под давно ожидаемый художественный музей. Конечно, бесплатно — это же подарок!



Открывайте двери, уважаемый Альберт Юрьевич, мы пришли с подарком…

С наступающим Новым годом!



Н. Адёр, директор АНО «Музеи сельского туризма», д. Верхняя Кумашка.