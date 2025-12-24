Эксперты назвали лидера цифровой безопасности среди операторов связи в Чувашии

В России провели исследование сервисов цифровой безопасности операторов связи, оценив полноту набора решений и эффективность их работы.

По результатам исследования, лидером по сервисам цифровой безопасности абонентов стал МТС: компания набрала 45,8 баллов из 50 возможных. У компании наиболее насыщенное предложение по полноте, разнообразию сервисов по цифровой безопасности абонентов. Наиболее комплексная функциональность демонстрируется сразу в нескольких ключевых категориях, среди которых защита от спама, защита от мошеннических действий и обеспечение цифровой безопасности детей.

За ней следуют другие телеком-игроки — Т2, «Мегафон» и Билайн.

В рамках исследование также проведено тестирование систем защиты от нежелательных звонков. По результатам проверки, лучшие результаты также получила МТС: компания лидирует по эффективности срабатывания антифрод-защиты (наиболее частое срабатывание защиты на мошеннические звонки и самая низкая доля ложных срабатываний), а также скорости распознавания мошеннических схем во время разговора — требуется меньше 1 минуты.

Высоких результатов тестирования, по мнению исследователей, удалось добиться благодаря функции «Безопасный звонок», доступной в рамках сервиса «Защитник». Этот механизм предупреждает о разговоре с мошенником прямо во время звонка. Функция позволяет абоненту самостоятельно принять решение и остановить мошенничество, что обеспечивает не только высокую частоту верных срабатываний, но и минимальную долю ложных.

Ежегодное исследование провело российское аналитическое агентство J’Son&Partners Consulting.

Минцифры Чувашии.