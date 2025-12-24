Чувашия направит более 28 млрд рублей на строительство школ, объектов здравоохранения и коммунальных сетей

Республиканская адресная инвестиционная программа, реализация которой рассчитана до 2028 года, утверждена Кабинетом Министров Чувашии.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов сообщил, что РАИП предусматривает реализацию 133 объектов и охватывает 11 направлений. Общий объём финансирования составляет почти 29 млрд рублей, из которых около 15 предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета, более 13,7 — из федерального.

В 2026 году продолжится строительство ряда крупных социальных и инфраструктурных объектов. В Чебоксарах в микрорайоне Новый город возводят школу на 1400 мест и многофункциональный центр. В Вурнарах к школе №1 пристраивают крыло на 400 ученических мест. Работы будут продолжены в школе на 300 мест в Чуварлеях Алатырского округа и в школе на 640 мест в Комсомольском. Также строят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шыгырданы, очистные сооружения в Мариинском Посаде и системы водоснабжения в Батыревском, Цивильском и Красночетайском округах. Ведётся реконструкция музея имени А.Г. Николаева в Шоршелах и корпуса Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.

Предусмотрено проектирование здания столовой Комсомольской СОШ №1, поликлиники и спортивных плоскостных сооружений на территории спортивной школы №1 в Алатыре, спортивной школы «Хелхем» Аликовского округа, а также очистных сооружений в Цивильске и посёлке Сосновка в Чебоксарах.

В следующем году в планах строительство школы на 825 мест и инженерных сетей в микрорайоне Акварель в Чебоксарах, детского сада на 180 мест в Новом городе, очистных сооружений в Комсомольском муниципальном округе. Также намечено строительство семи домов культуры в Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Янтиковском, Алатырском, Аликовском округах, а также сетей водоснабжения в Янтиковском и Шумерлинском.

Кроме того, в 2027 году планируется начать строительство трассы маунтинбайка на базе спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В. Ярды в Чебоксарах. В 2028-м предусмотрено возведение лечебного корпуса Урмарской ЦРБ и Ибресинского дома-интерната.