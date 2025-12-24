Россияне получат возможность привязывать сим-карты к смартфонам. Почему это важно?

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский рассказал о новой опции для абонентов: через базу уникальных номеров оборудования (IMEI) сим-карту можно будет жестко привязать к конкретному смартфону.
Это позволит сделать так, чтобы сим-карта перестала работать на любом другом устройстве. Мера направлена на повышение безопасности.
Мошенники, имея копию паспорта, могут перевыпустить сим-карту и получить доступ к банковским аккаунтам и соцсетям. Привязка к устройству призвана снизить этот риск.
Важный нюанс: функция будет опциональной, а не обязательной.
Фото: iStock
По информации с сайта rg.ru.