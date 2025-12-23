Судом избрана мера пресечения

Постановлением Шумерлинского районного суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в двух жителей Краснодарского края на срок 2 месяца, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия мужчина и его сожительница, а также иные неустановленные следствием лица с целью последующего сбыта незаконно приискали наркотические средства, которые в последующем хранили в автомобиле. Однако мужчина и его сожительница были задержаны на трассе М-12 на территории Чувашии. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции были изъяты из незаконного оборота наркотические средства общей массой свыше 1 кг.

Всего в 2025 году Шумерлинским районным судом осуждены за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере 7 лиц (в 2024 году — 11). Все осужденные приговорены на длительные сроки лишения свободы до 15 лет.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.