Секрет профессионального педагогического долголетия

Сколько прекрасных строк посвящено героическим людям, имя которым учитель! Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа. Жизнь современного учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд учителя.



23 декабря отмечает юбилей педагог, чье имя навсегда красными буквами вписано в историю гимназии № 8, – Зинаида Ивановна Старостина.

Сколько шагов было сделано Зинаидой Ивановной по школьным коридорам за годы педагогической работы, не возьмется подсчитать никто. Но сама она говорит, что каждый из них был лёгок, ведь она занимается тем, о чём мечтала с детства: «Когда мне было лет 7-10, я любила учить, я собирала полдеревни – там были и старшие, и младшие, и я их учила чему-то. Они меня так слушались! Эта детская мечта потом привела к тому, что я поступила в Чувашский педагогический институт на учителя биологии и химии, закончила его и работаю до сих пор».



Общий педагогический стаж Зинаиды Ивановны составляет почти 55 лет. Начала она свой трудовой путь в 1969 году в родном Порецком районе, затем семья переехала в Мурманскую область — по месту воинской службы супруга. Все годы жизни там З.И. Старостина трудилась в школе № 12 города Североморска, а в 1996 году семья вернулись в родную Чувашию. С тех пор город Шумерля стал для семьи Старостиных малой родиной.



Многолетний опыт Зинаиды Ивановны сразу стал востребован в инновационной гимназии № 8, в которой она сразу же приступила к работе в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. З.И. Старостина всегда была примером элегантности, вежливости и педагогического такта, несмотря на то, что никогда не стремилась угодить всем. Все выпускники и коллеги воспринимают Зинаиду Ивановну как строгого, но справедливого и доброго педагога.

За многолетний добросовестный труд она многократно поощрялась руководством почетными грамотами и благодарственными письмами. Имеет звание «Отличник народного просвещения».

Секрет профессионального долголетия, признаётся заслуженный педагог, прост: нужно уметь находить хорошее в каждом человеке. «В первую очередь, я всегда вижу человека, смотрю, кого за что мне полюбить: кого-то за старание, кого-то за ум, кого-то за послушание, а кого-то – и за красивые реснички», — говорит Зинаида Ивановна.



«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». Это слова Л.Н. Толстого. Так можно сказать и о Зинаиде Ивановне – она любит школу, свою работу и свой коллектив. Значит, она – совершенный учитель! Видимо, в этом и заключается большой секрет педагогического мастерства, профессионального долголетия и таланта красивой женщины, замечательного педагога Зинаиды Ивановны Старостиной.



Коллектив гимназии № 8.