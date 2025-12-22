Глава Чувашии исполнит 3 заветных желания юных жителей республики

Олег Николаев снял с ёлки три шара с желаниями детишек. Новогоднее дерево было украшено открытками в виде новогодних шариков с написанными в них мечтами детей. Руководитель региона исполнит их. Тринадцатилетнего Фёдора интересует космос, и он мечтает о телескопе. Арина любит танцевать, и на Новый год девочка загадала себе балансборд. Никита — активный участник школьных олимпиад. Несмотря на то, что ему только пятнадцать лет, он активно участвует в сборах гуманитарных миссий, увлекается тяжелой атлетикой и очень хочет получить подарок-сюрприз.

На мероприятии Олег Николаев отметил важность поддержки и заботы о детях в трудных жизненных обстоятельствах: «Радость от осуществления детской мечты — лучшая награда и источник вдохновения. Мы с вами участвуем в этой акции с 2018 года, наполняя искренней радостью сердца детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти мгновения напоминают нам о важности добрых дел и вдохновляют на дальнейшую работу с добротой в сердце. Участие в этой акции — это не только возможность подарить счастье конкретному ребёнку, но и возможность стать лучше и эффективнее в своей повседневной деятельности, ведь истинное благо всегда начинается с малого и делает наш мир светлее».

Председатель «Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева отметила, что приятно быть волшебником, который воплощает мечты. Так, сняв с елки три шара, подарки-сюрпризы из ее рук получат пятилетняя Ульяна из г. Чебоксары, Даниил и Дарья из деревни Чергаши, юная Кира из Новочебоксарска — собаку-робота.

С 2018 года «Елка желаний» объединяет по всей России тысячи неравнодушных людей, готовых делать добро. Акция дарит новогоднюю сказку детям от 3 до 17 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За семь лет более 320 тысяч детских желаний были исполнены благодаря всеобщим усилиям. В Чувашии за это время было исполнено более 800 детских желаний. На сегодня в Чувашии подано уже 642 заявки от юных жителей республики для участия в акции. В основном дети мечтают о путешествиях, роботах, наборах для творчества и велосипедах.

Всероссийская акция «Елка желаний» — это возможность каждому подарить новогоднюю сказку детям, нуждающимся в теплоте и заботе, и сделать праздник по-настоящему волшебным для тех, кто в этом так нуждается. В роли исполнителей желаний выступят члены Правительства Чувашской Республики, парламентарии, представители правоохранительных органов, руководители предприятий, ректоры образовательных организаций высшего образования, директора профессиональных образовательных организаций Чувашии, эксперты Общественной палаты республики и все желающие.

Организаторами всероссийской акции является Движение Первых при поддержке Росмолодёжь. Добро. Подробнее об акции можно узнать на сайте елкажеланий.рф. Завершится «Ёлка желаний» 28 февраля 2026 года.