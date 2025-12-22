В ФНС назвали условия для указания ставки НДС 20%

С 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) увеличивается с 20 до 22%, поэтому все чеки должны пробиваться с указанием новой ставки. Однако в ряде случаев в фискальных документах можно указывать прежний НДС, обратили внимание в Федеральной налоговой службе.

Так, ставка налога 20% может быть сохранена при возврате товара после 1 января, который был продан до наступления 2026 года. Прежний НДС допустим в чеке и в том случае, если оплата за товар поступила в 2026 году, но в 2025 году за него была внесена предоплата, либо он был передан покупателю до Нового года, либо стоимость товара была рассчитана в 2025 году и это подтверждено, например, договором.

Во всех остальных случаях в чеке необходимо указывать ставку НДС 22% и по этой ставке готовить налоговую отчетность, уточнили в ФНС. При этом, отмечается, что в течение первого квартала 2026 года проверок со стороны территориальных налоговых органов не будет. Им рекомендовано сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%.

«Для более комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам не проводить проверочные мероприятия», — говорится в материале на сайте ведомства.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Источник: «Российская газета».