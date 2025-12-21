21 Дек

Выбирайте сладкие новогодние подарки правильно

Приобретать кондитерские наборы необходимо в местах организованной торговли (магазины, торговые базы, официальные рынки). При выборе следует обращать внимание на наличие этикетки, которая должна содержать наименование подарка, наименование документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, а также сведения об основных потребительских свойствах товаров (состав, пищевая ценность, назначение, условия хранения, дата и место изготовления, дата упаковки, вес подарка). Кроме того, на упаковке должен быть юридический адрес и фирменное наименование изготовителя, наименование и адрес упаковщика, товарный знак изготовителя.


К подарку должен прилагаться лист-вкладыш с перечнем продукции, содержащий полную информацию о составе подарка, поштучном количестве конфет с указанием названий и фабрик-изготовителей.


Особое внимание необходимо уделить дате изготовления на маркировке набора, а также дате изготовления на маркировке кондитерского изделия, входящего в состав набора. Они должны соответствовать.


При покупке сладких новогодних подарков следует отдавать предпочтение кондитерским наборам, в составе которых отсутствуют скоропортящиеся продукты. Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок и игрушки, вложенные в подарок, может потребовать документы, свидетельствующие о качестве и безопасности продукции.


Потребители также вправе требовать от продавцов документы о качестве и безопасности продукции, приобретенной на интернет-сайтах.


Сладкий подарок подлежит возврату или обмену, если он оказался некачественным.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

