Хвойные молодняки – под охраной

Трудно представить Новый год без лесных красавиц — ёлок и сосен. И ежегодно находятся желающие незаконно срубить хвойное деревце, тем самым они наносят значительный вред лесным насаждениям.

С 15 декабря и до завершения новогодних праздников для обеспечения сохранности лесов активизирована деятельность государственных лесных инспекторов структурного подразделения Лесной охраны по Шумерлинскому лесничеству. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород.



Просим всех проявить сознательность и помнить, что незаконная вырубка, нанесение вреда и выкапывание лесных насаждений строго запрещены и влекут наложение значительных штрафов в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ: на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц от 200000 до 300000 рублей. При этом будут конфискованы и орудия совершения правонарушения, и срубленная ель. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, причиненный государству.



В случае нанесения ущерба в сумме более 5000 рублей нарушитель привлекается к уголовной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 260 УК РФ, которой предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа в размере до 500000 рублей до лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.



Если вы стали свидетелем незаконной рубки деревьев или владеете информацией о случаях нарушения лесного законодательства в границах Шумерлинского лесничества, можете обратиться в лесничество по телефону 8(83536) 2-98-01 или в диспетчерский пункт КУ «Лесная охрана» – 8(8352) 40-24-00.



Г. Кулясов, и.о. лесничего Лесной охраны по Шумерлинскому лесничеству.