Подходы, обозначенные Президентом Путиным, формируют устойчивую и безопасную цифровую среду

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов прокомментировал итоги Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Путин подтвердил достижение Россией полного цифрового суверенитета. Это заявление подчеркивает успехи в развитии отечественных технологий и инфраструктуры, направленные на снижение зависимости от зарубежных платформ и решений в критически важных областях информационных технологий», — написал в своем телеграм-канале министр цифрового развития Чувашии.

В контексте регионального развития он отметил, что в Чувашии также ведутся активные работы по укреплению цифрового суверенитета и импортозамещению. В частности, регион фокусируется на внедрении отечественного программного обеспечения в госуправлении, образовании и здравоохранении, а также на развитии региональных центров обработки данных и подготовке ИТ-кадров.

Отдельное внимание в комментарии было уделено вопросам регулирования интернет-сервисов. Как подчеркнул министр, речь идёт не о запрете технологий или платформ, а о необходимости строгого соблюдения российского законодательства всеми цифровыми сервисами, включая мессенджеры и чат-боты. По словам Михаила Степанова, обозначенные Президентом подходы формируют устойчивую и безопасную цифровую среду, которая обеспечивает интересы граждан, государства и бизнеса.

Минцифры Чувашии.