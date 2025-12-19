Чтобы общество было здоровым, нужно объединить усилия

Приближаются новогодние праздники. Дней отдыха в 2026-м будет больше, чем обычно, целых 12 дней. Призываем жителей Шумерлинского округа провести их с пользой, максимально сократив или вообще отказавшись от такого атрибута праздника, как алкогольные напитки. Лучше посвятите каникулы активному общению с вашими детьми, совершайте прогулки на свежем воздухе, посетите спортзал или спортплощадки, поучаствуйте в спортивных мероприятиях. Например, любителей лыж 5 января ждет паланская лыжня – там планируется провести традиционный открытый чемпионат округа по лыжным гонкам памяти А. Тарлыкова, а любителям хоккея наверняка будет интересно посмотреть 5 января на стадионе «Труд» товарищескую игру любительских команд. Клубы, библиотеки, спорторганизации, центральный парк – все готовят массу мероприятий для того чтобы шумерлинцы всех возрастов смогли провести досуг интересно и полезно.



Врачи-наркологи и ученые уже давно подтвердили пагубное влияние на человека алкоголя и наркотических веществ. Однако им тяжело бороться с промышленными магнатами и домашними дельцами, накачивающими рынок алкогольной продукцией, порой смертельно опасной, и запрещенными психоактивными веществами. Им нужны помощники в этой борьбе. Это прежде всего сами граждане. И, конечно, органы власти.



Общество должно объединить усилия, чтобы быть трезвым и здоровым, а, следовательно, успешным. Определенные шаги к достижению этой цели были сделаны. Так, с 1 марта 2025 г. в республике установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции: не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23.00 до 10.00 часов при оказании услуг общественного питания в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях МКД и на прилегающих к ним территориях; вообще не допускается розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, вход в которые организован со стороны подъезда многоквартирного дома и со стороны придомовой территории. С 1 сентября 2025 года в республике введен полный запрет на продажу алкоголя для всех предприятий торговли с 22.00 до 9.00 часов. Запрещена продажа спиртных напитков в магазинах с входом со стороны подъездов жилых домов, в помещениях, переоборудованных из жилых в нежилые, в торговых залах, расположенных в подвальных и цокольных этажах жилых домов. В каждом муниципалитете работают антинаркотические комиссии. Несут службу правоохранители. Ведут профилактическую работу с молодежью наркологи.



И некоторые успехи такой совместной работы есть. По данным Минздрава Чувашии, в 2025 году наблюдалось снижение общего числа больных алкоголизмом (на 0,6 %), числа впервые зарегистрированных больных с алкогольной зависимостью (на 5,2 %), уровня отравлений алкогольной продукцией со смертельным исходом (с 11,4 до 7,6 на 100 тысяч населения). Показатели станут еще выше, если каждый из нас сознательно откажется от пагубных привычек и приучит к здоровому образу жизни своих детей, близких.



Трезвый образ жизни, сокращение потребления населением алкогольной продукции, борьба с наркоманией – цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Администрация Шумерлинского округа.