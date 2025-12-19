Счастье быть нужным

В составе делегации от Чувашии шумерлинец Максим Павлов принял участие в третьем Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим». В работе форума, состоявшегося в национальном центре «Россия» в Москве с 9 по 11 декабря, приняли участие более тысячи человек: участники кадровой программы «Время героев», других федеральных программ

для защитников, ветераны СВО, члены семей погибших.

В рамках форума представители Администрации Президента России, Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Русской Православной Церкви, руководители министерств и ведомств, представители некоммерческих организаций, деловых и экспертных кругов обсудили вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, их трудоустройство, вовлечение в спорт, патриотическое воспитание молодежи и другие актуальные темы. Наша газета встретилась с Максимом Павловым и из первых уст узнала все подробности значимого события.

С первых минут собеседник признался, что это была крайне важная и полезная для него поездка. Все обсуждаемые на форуме темы — от социальной адаптации и реабилитации участников СВО до юридического сопровождения и конкретных вопросов трудоустройства или медицинского обслуживания — работают на одну главную цель: помочь ребятам вернуться к полноценной мирной жизни.



О том, что поддержка защитников Отечества — наш безусловный нравственный долг, в своем обращении к участникам форума заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации.



В качестве спикеров перед собравшимися выступили В.И. Матвиенко, С.В. Кириенко, В.Р. Мединский, Т. Н. Голикова и др. Неповторимую атмосферу в работу форума внесли встречи с известными актерами и телеведущими и концерт артистов российской эстрады.



По признанию Максима, особенно сильное впечатление на него произвела встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жизненные уроки которых воодушевили его на новые свершения, вселили уверенность двигаться вперёд, работать на благо людей.



Родился и вырос Максим Павлов в Шумерле. После окончания 9 классов гимназии № 8 поступил в Шумерлинский политехнический техникум на специальность «технология машиностроения». Получив диплом, некоторое время работал на комбинате автофургонов газоэлектросварщиком, пробовал себя в бизнесе.



В ноябре 2021 года Максим был призван на срочную службу. Служить выпала честь в мотострелковой Таманской дивизии под Москвой. С 24 февраля до середины марта 2022 года шумерлинец находился в зоне специальной военной операции. Потом был возвращен в свой полк и продолжил срочную службу.



С августа по ноябрь 2022 года служил на российско-украинской границе в должности командира отделения. Проявив свои лучшие воинские качества, наш земляк демобилизовался в звании младшего сержанта и в статусе ветерана боевых действий.



Осенью 2023 года участник специальной военной операции Максим Павлов был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени Министерства обороны России. Торжественное вручение медали состоялось в военном комиссариате по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам.



По возвращении на родину Максим активно включился в гражданскую деятельность и теперь всю свою энергию направляет на помощь участникам СВО. «Решил, что здесь, на гражданке, я принесу пользу не меньше, чем на передовой», — считает наш герой.



В июле этого года шумерлинец вошел в число участников региональной программы «Время СВОих». «С этого момента вся моя жизнь стала намного ярче и интересней, — поделился младший сержант с нашей газетой. — «Время СВОих» открывает для меня новые горизонты для личностного роста. Я получаю новые и полезные знания, которые в будущем мне обязательно пригодятся», – говорит он.



С момента вхождения в программу «Время СВОих» под свою личную опеку Максима взял руководитель Минстроя Чувашии Владимир Максимов. «Чтобы знакомство со сферой строительства и ЖКХ для Максима было по-настоящему глубоким и всесторонним, для него разработан насыщенный план стажировки, куда вошли различные организации», — отмечал министр на своей странице в Телеграм-канале.



За короткое время ветеран СВО ознакомился с работой отделов Минстроя Чувашии, изучил деятельность Института территориального развития, освоил тонкости работы Республиканской службы единого заказчика, вник в алгоритм реализации программы «Ниме – народный бюджет» не только в родной Шумерле, но и в Алатыре. В ближайших планах – прохождение стажировки в ГУП «Чувашгаз», запланированы выезды в муниципальные округа…



«Главное, что мой подопечный проявляет заинтересованность, — подчеркнул министр строительства. — Говорит, что эти направления ему близки и интересны. Будем и далее его поддерживать и направлять».



Кстати, включившись в реализацию программы «Ниме – народный бюджет», Максим стал одним из инициаторов проекта по проведению канализационных сетей по улице Володарского, где он является председателем уличного комитета. В поддержку проекта жителями было собрано более 460 подписей. «Участие в программе «Ниме – народный бюджет» стало для меня хорошим опытом в сфере муниципального управления и взаимодействия с жителями», — признается М. Павлов.

Кстати, проект жителей улицы Володарского вошел в число 27 представленных городом Шумерлей инициативных проектов, успешно поддержанных на республиканском уровне.



Активно взаимодействуя с другими участниками программы «Время СВОих», Максим вошел в число инициаторов и организаторов турнира по дартсу «Преодоление» среди ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей. «Успех турнира, состоявшегося в начале декабря в ФОК «Олимп», нас вдохновил, — восклицает Максим. — В наших планах — привлечь как можно больше заинтересованных людей и ведомств и выйти на региональный уровень».



По признанию молодого человека, он много занимается саморазвитием. Параллельно с обучением по программе «Время СВОих» двадцатитрехлетний шумерлинец получает образование по специализации «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ и в Чебоксарском региональном представительстве университета «Синергия».



«Мне доставляет удовольствие помогать людям, — говорит Максим. — Если при моем участии положительно решается какой-либо вопрос, значит, день прожит не зря».



Во всех начинаниях его поддерживает семья: родители, сестра и жена Ксения. В ноябре в молодой семье родился сын Тимофей. Максим осознает, что сейчас он как никогда чувствует свою нужность и для семьи, и для малой родины, и для великой страны. И по-настоящему счастлив.

Ольга Дмитриева.