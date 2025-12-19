Сегодня мы все слушали большой диалог нашего Президента со страной и миром

Более 3 млн вопросов, свыше четырёх часов прямого эфира были посвящены самым волнующим жителей темам.

Конечно, самая важная — СВО. Как отметил Владимир Владимирович, пока мы не видим готовности наших соседей встать на путь мира. Россия отстаивала и будет отстаивать свои интересы до конца. Мы хотим мира, но завершить конфликт можно только устранив его первопричины.

Государственная Дума уже приняла более 150 законов для поддержки наших защитников.

Много вопросов было по экономике, зарплатам, социальной поддержке многодетных семей. Россия, несмотря на санкционное давление, уверенно движется вперёд. Правительству удалось сбалансировать бюджет — это позволит в полном объёме решать вопросы социальных обязательств, развития и обеспечения потребностей ВС РФ.

Отдельное внимание было уделено ценности детства, материнства, отцовства: «Нужно, чтобы рождение ребёнка стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье». Глава государства подчеркнул, что наряду с материальной поддержкой, нельзя недооценивать значение традиционных семейных ценностей.

У нас общие ценности — страна сильна ими, своей памятью и единством. Наш Президент эти ценности оберегает и, несмотря на все вызовы, ведёт Россию вперёд.