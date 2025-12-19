Сегодняшний день ознаменовался одним из ключевых событий политической жизни страны – Владимир Путин подвел итоги уходящего года в уникальном, совмещенном формате Прямой линии и Большой пресс-конференции

На протяжении 4 часов 27 минут глава государства отвечал на вопросы журналистов и граждан, поступившие со всех уголков России. Масштаб мероприятия впечатляет: к Президенту поступило более 3 миллионов обращений, что является свидетельством огромного доверия и желания россиян быть услышанными.

Это событие стало мощным сигналом о готовности власти к открытому диалогу с обществом, позволяя гражданам напрямую озвучить свои проблемы и предложения, а главе государства – обозначить стратегические приоритеты развития страны.

Вопросы, поступившие на Прямую линию, традиционно охватывали широкий спектр тем, отражающих самые насущные проблемы и ожидания россиян.

✔️Социальная поддержка: Значительная часть обращений касалась поддержки участников специальной военной операции и их семей, мер социальной защиты, пенсионного обеспечения, выплат и льгот.

✔️Экономика и доходы: Граждане интересовались вопросами борьбы с инфляцией, ростом цен, уровнем зарплат и пенсий, жилищными программами и поддержкой малого бизнеса.

✔️Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура: Традиционно много обращений было посвящено состоянию дорог, качеству услуг ЖКХ, благоустройству территорий, доступности общественного транспорта.

Эти и другие вопросы ясно показывают, что волнует людей: стабильность, благосостояние, уверенность в завтрашнем дне и комфортные условия для жизни и развития.

Шумерлинский муниципальный округ не остается в стороне от общенациональной повестки. Озвученные Президентом приоритеты и поднятые вопросы находят прямое отражение в работе местной администрации и жизни жителей округа.

Прямой диалог с Президентом еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Для Шумерлинского муниципального округа это мероприятие служит ориентиром для дальнейшей работы, подтверждая правильность выбранного курса на всестороннее развитие, повышение качества жизни граждан и оперативное реагирование на их запросы. Каждый вопрос, прозвучавший на Прямой линии, находит свой отклик и в нашей повседневной работе по улучшению жизни в округе.