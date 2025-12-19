Расширен перечень выплат пострадавшим от ЧС

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева утвержден механизм единовременных выплат гражданам и бизнесу, пострадавшим от террористических актов в республике.

Выплата в размере 300 тысяч рублей обеспечивается как юридическим лицам, так и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированным в установленном порядке. Денежная выплата производится однократно.

Единовременные денежные выплаты устанавливаются для граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, которым был причинён ущерб в результате террористического акта или вреда при его пресечении правомерными действиями на территории Чувашской Республики.



Выплата положена гражданам, находившимся в зоне террористического акта и понёсшим убытки. Членам семей погибших будут выплачивать 1 млн 567,5 тыс. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Пострадавшим — при тяжком или средней тяжести вреде здоровью — 627 тыс. рублей, при лёгком вреде – 313,5 тыс. рублей.



Финансовая помощь будет оказана за утрату имущества первой необходимости: при частичной утрате – 78,375 тыс. рублей на человека, при полной – 156,75 тыс. рублей. Дополнительно введена компенсация за повреждение (утрату) транспортных средств в размере 50 % от стоимости восстановительного ремонта и стоимости независимой технической экспертизы не более 400 тыс. рублей.



Единовременная денежная выплата осуществляется при постоянном проживании гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту жительства. При отсутствии регистрации по месту жительства фактическое проживание гражданина в жилом помещении подтверждается решением суда.



По информации cap.ru.