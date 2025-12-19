Путин продиктовал запись для капсулы времени потомкам:

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками.

Мы жили как все — везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время.

Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени.

Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно.

И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, внуки и правнуки гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами».