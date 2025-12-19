Лидер ПФО по росту потребления молочных продуктов

Также выросло потребление мяса и мясопродуктов, яиц, фруктов и ягод, овощей на душу населения.

Согласно расчетам на основе данных Росстата, потребление молока и молочных продуктов в республике с 2020 по 2024 годы увеличилось на 14,2 %. Это самый высокий темп прироста в Приволжском федеральном округе. В прошлом году показатель повысился на 3,4 % и составил 305 кг на душу населения — это 5-е место. В среднем по округу потребление молока и молочных продуктов составило 288 кг/чел.



За 5 лет в Чувашии стали больше есть мяса и мясопродуктов — на 7,3 %, в том числе за 2024 год на 2,8 %, или 74 кг/чел. Потребление яиц с 2020 года увеличилось на 5,6 %, в частности, в 2024 году на 3,1 %, составив 265 шт./чел.



Повышению потребления населением белковых продуктов способствуют реализуемые в республике инвестиционные проекты. По данным Минсельхоза Чувашии, самые крупные из них направлены на увеличение поголовья крупного рогатого скота, на развитие птицеводства, на оснащение сельхозтоваропроизводителей современной техникой. Также в регионе расширяется производство ягод, овощей и фруктов. Реализуются программы по ягодоводству, строятся овощехранилища, в Чувашском государственном аграрном университете проходит обучение профильных специалистов в «Школе фермера» и не только.



За 5 лет потребление фруктов и ягод в республике увеличилось на 6,3 %, из них за последний год на 1,5 %, составив 68 кг/чел. (по ПФО 59 кг/чел.). Потребление овощей и фруктов увеличилось на 2,7 % и 9,6 % соответственно, до 114 кг/чел. (по ПФО — 99 кг/чел.).

По информации Чувашского филиала Центра агроаналитики.