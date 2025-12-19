Леонид Пронин, депутат Государственного Совета Чувашии:

- В «Итогах года» большое внимание Президентом было уделено специальной военной операции. «У всех народов России общие ценности, во время СВО это хорошо видно» , — отетил Путин. Целиком и полностью поддерживаю нашего лидера.
Специальная военная операция разделила историю развития страны на «до» и «после». Это хронотоп событий, который консолидировал наше общество вокруг флага в борьбе за общие ценности Найдётся ли место в России, где дети не писали письма солдатвм, не изготавливали маскировочные сети, окопные свечи? Найдётся ли организация, учреждение или предприятие, которое не участвует в сборе гуманитарной помощи? Я таковых не знаю!Постоянно на связи с участниками специальной военной операции. Ребята благодарны тылу, эта поддержка мотивирует добиваться нашей Победы. У нас своя страна, свои интересы, своё будущее.