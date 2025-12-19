К вершинам баскетбольного Олимпа

С 8 по 10 декабря в Москве проходил финал IV Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3×3 среди юношей и девушек 2011—2012 годов рождения. Представлять Чувашскую Республику на столичном баскетбольном паркете выпала честь шумерлинской команде девушек «Олимп». В очередной раз подтвердив звание сильнейшей баскетбольной команды регионального этапа этого всероссийского проекта, наши девочки получили заветную путёвку в столицу.

Домой юные баскетболистки вернулись с 17-м местом среди 52-х команд, тем самым войдя в «золотой дивизион» баскетбольного фестиваля. Команда сыграла восемь игр, в шести из которых одержала победы. Очень достойный результат!



Как только команда вернулась домой, газета отправилась в «Олимп» поздравить юных баскетболисток и их тренера, Валерия Павловича Брехова, с очередным успехом.



Впервые чемпионом Чувашии по баскетболу среди юношей и девушек до 13 лет команда наших олимповских девушек стала осенью прошлого года. Еще годом ранее шумерлинские девчата триумфально выступили в республиканском турнире среди дворовых баскетбольных команд, победив более старших соперниц. Тогда наша команда впервые удостоилась почетного права представлять республику на Всероссийском фестивале детского дворового баскетбола «Герои нашего двора» в Новосибирске. Та поездка, вспоминают девчонки сегодня, еще более сплотила их друг с другом и с тренером и нацелила на дальнейшие победы. А новые успехи не заставили себя ждать.



В баскетбольной команде девочек «Олимп» всего двенадцать спортсменок. На московской баскетбольной площадке выступили четверо из них: Варвара Никонова (капитан команды), Александра Сыбатова, Полина Прусакова и Анастасия Долгова.



Девочки тренируются шестой год, с восьмилетнего возраста. Как отмечает Валерий Павлович, от тех неуклюжих малышек не осталось и следа! Теперь его подопечные раз за разом всё увереннее выходят на баскетбольную площадку, научились вникать во все тонкости игры и в целом стали более техничными. «Девочки начали показывать настоящую игру, научились разыгрывать комбинации, словом, проявляют настоящий командный дух и мастерство, что не может не радовать», — констатирует тренер.



Баскетболистки, в свою очередь, признались, что во всем доверяют своему наставнику и очень благодарны ему за строгость, дисциплину и теплые отношения в команде.



Разумеется, исход игры зависит от ежедневных тренировок, от умения взаимодействовать друг с другом, от сыгранности и сплоченности команды. И с этим, по признанию девочек, у них всё в порядке. «Мы настоящая команда — на игровой площадке с полувзгляда понимаем друг друга», — единодушны юные баскетболистки.



Тринадцатилетние спортсменки учатся в гимназии № 8. По их словам, тренировки и выезды на соревнования учебе ни в коей мере не мешают, напротив, помогают быть более организованными и собранными. «Успеваем и домашними делами заниматься, и погулять, и пообщаться со сверстниками», — уверяют юные спортсменки. Девочки осознают, что баскетбол учит преодолевать себя, быть ответственным, целеустремленным, закаляет и воспитывает характер.



В планах команды — выиграть региональный этап проекта престижной школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» и тем самым удостоиться чести представлять республику в Приволжском федеральном округе.



Верим, что так оно и будет, и этой перспективной команде в самом ближайшем будущем покорится еще не один баскетбольный Олимп.

Ольга Дмитриева.