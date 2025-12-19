19 Дек

Комментируя развитие искусственного интеллекта, Путин подчеркнул, что нужно выстраивать образовательный процесс так, чтобы основные задачи решались и отрабатывались в учебных аудиториях

«Чтобы развитие технологий не привело к тому, что часть общества будет думающим, а другая пойдет по простому пути: будет уметь пользоваться техникой, нажимать правильные кнопки, но будет интеллектуально деградировать», — считает Президент.

Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина, объединенная с традиционной Прямой линией, стала одним из ключевых событий уходящего года. Глава государства подвел итоги 2025 года, представив всесторонний анализ текущей ситуации и обозначив приоритетные направления развития страны

Масштаб этого события подчеркивает невероятное количество обращений...

Сегодняшний день ознаменовался одним из ключевых событий политической жизни страны – Владимир Путин подвел итоги уходящего года в уникальном, совмещенном формате Прямой линии и Большой пресс-конференции

На протяжении 4 часов 27 минут глава государства отвечал на вопросы...