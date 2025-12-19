Заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа, член Экспертного клуба России Владимир Яшнов прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным»:



«Сегодня проходила ежегодная прямая линия с Президентом России В.В. Путиным, традиционно входящая в перечень наиболее значимых политических событий не только в России, но и в мире. В очередной раз Президент предстал перед телеаудиторией и многочисленными журналистами, в том числе и из недружественных стран, в прекрасной физической форме, проявил, как всегда, невозмутимое спокойствие руководителя могучей державы, показал прекрасное знание современной российской действительности и превосходную ориентацию в хитросплетениях сложной международной жизни, углубленное восприятие и четкое осознание современных проблем России. Более трех миллионов обращений россиян и жителей зарубежных стран, поступивших на прямую линию, — это свидетельство подлинного авторитета России и В. В. Путина, надежды народа на положительное разрешение застарелых проблем. Прямая линия показала, что ни одна значимая сфера внутренней жизни и международных отношений не были обойдены вниманием Президента. На все прозвучавшие вопросы даны обстоятельные ответы, а не озвученные вопросы приняты в работу. Из всего многого и важного, услышанного на прямой линии «по горячим следам», для нас, жителей малого моногорода особенно важно то, что подтвержден курс руководства России на сохранение всех принятых государством социальных обязательств, при сохранении оборонных возможностей государства и продолжении ее научно-технического развития. При этом было сказано, что не должно быть налоговых препон для ИП, занятых производством, что следует внимательнее отнестись к пособиям многодетным семьям по принципу нуждаемости, чтобы не дестимулировать труд родителей, должен быть разрешен вопрос о семейной ипотеке для вторичного жилья. Много было сказано о мерах поддержки многодетных семей, по улучшению демографической ситуации. О поколении 90-х, которые некоторые называют «потерянным поколением», В.В. Путин высказался лишь как о проявлении вечных противоречий отцов и детей, а истина раскрывается в критических ситуациях, как СВО, где в большом количестве мужественно сражаются именно представители этого поколения. Говоря о личном, в серии блиц-вопросов наш Президент ответил, что его мотивирует доверие людей, и он верит в Господа, который никогда не оставит Россию. В очередной раз проявилась консолидация высшей власти с населением России, что особенно необходимо в условиях СВО и возрастающей агрессивности Запада».