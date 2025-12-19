Владимир Путин подтвердил достижение Россией полного цифрового суверенитета. Это заявление подчеркивает успехи в развитии отечественных технологий и инфраструктуры, направленные на снижение зависимости от зарубежных платформ и решений в критически важных областях информационных технологий.

В контексте регионального развития, могу отметить, что в Чувашии также ведутся активные работы по укреплению цифрового суверенитета и импортозамещению. В частности, регион фокусируется на внедрении отечественного программного обеспечения в госуправлении, образовании и здравоохранении, а также на развитии региональных центров обработки данных и подготовке ИТ-кадров.

Особое внимание было уделено вопросу регулирования популярных интернет-сервисов. Внимательно следя за словами Верховного, можно отметить, что в отношении мессенджеров, таких как Телеграм, и различных чат-ботов, основная проблема заключается не в самой технологии или существовании платформ, а исключительно в соблюдении российского законодательства.