Волонтёры работают и по личным запросам бойцов

Индивидуальный предприниматель Виктор Майоров (на фото в центре), являющийся членом Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа, уже длительное время помогает бойцам.

В последнее время волонтеры не просто отправляют продукты, средства гигиены, маскировочные сети, антидроновые одеяла, а перешли на работу по личным запросам, когда от бойцов СВО из нашего города поступают именные запросы, а это делает помощь волонтеров особо эффективной и своевременной.



Так, 7 декабря, собрав по заказу нашего земляка гуманитарный груз, которым смогут воспользоваться и боевые товарищи адресата, Виктор на личном автомобиле доставил из Шумерли в Чебоксары маскировочные сети, спальные мешки, сублимированные продукты домашней кухни и многое другое, собранные волонтерами из «Группы поддержки ребят». Нужный груз был успешно доставлен на накопительный склад добровольческого движения «Надежный тыл Чувашии». Вскоре необходимые фронту гуманитарные грузы от шумерлинских волонтеров отправятся в пункты назначения.



Общественная палата Шумерлинского округа.