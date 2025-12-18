88 процентов заявлений на оказание госуслуг подаются онлайн

В Чувашии перевыполнили на 18 % плановый показатель по оказанию услуг в электронном формате.

С начала 2025 года принято более 380 тысяч заявлений об оказании государственных и муниципальных услуг. При этом большая часть из них поступила через Единый портал госуслуг – свыше 334 тысяч (87,9 %). При личном обращении в орган зарегистрировано 30 тысяч (7,9 %), через многофункциональные центры – 16 тысяч заявлений (4,2 %).



Одним из целевых показателей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» является увеличение к 2030 году доли предоставления услуг в электронной форме до 99 %. В 2025 году федеральный плановый показатель установлен на уровне 51 %. В Чувашской Республике были приняты повышенные обязательства – 70 %, и этот показатель достигнут всеми исполнительными органами в республике. Минздрав, Минкультуры, Минстрой, Минпромэнерго, Госжилинспекция и Госветслужба Чувашии достигли 100 %.



Одновременно с работой по увеличению доли принятых заявлений в электронном виде уделяется внимание и повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг. Одним из способов решения этой задачи стало внедрение уникальных навыков для робота Макса – виртуального ассистента портала госуслуг. В 2025 году регионом интегрировано три таких навыка: «Получение звания ветерана труда Чувашской Республики», «Получение статуса малоимущего», «Бесплатная юридическая помощь».

По информации Минцифры Чувашии.