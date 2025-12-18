155 лет славной истории

18 декабря Ходарской средней школе имени И.Н. Ульянова исполняется 155 лет. Её история – это история страны и республики, это судьбы работников школы и учеников разных лет.

Для небольшого села, такого, как наши Ходары, значение школы особенно велико. Она является не только образовательным учреждением, но и социокультурным центром. Наша школа – одна из первых сельских школ, открытых инспектором народных училищ Ильей Николаевичем Ульяновым в Чувашии. Она распахнула свои двери для сельских ребятишек 18 декабря 1870 года. В 1873 году было построено здание школы (ныне музей-мемориал). В год открытия в училище насчитывалось 12 мальчиков. Первым учителем Ходарской школы был Александр Рождественский, назначенный самим И.Н. Ульяновым.

На тридцатом году существования благодаря усилиям И.Я. Яковлева школа стала двухклассной. В 1903 году для неё был построен новый учебный корпус, в 1906 году – надворные постройки. Со дня образования и до Октябрьской революции первоначальное образование в Ходарской школе получили более 500 чувашских детей.



В 20-е годы XX века школа неоднократно меняла свой статус: высшее начальное училище (1917—1920), школа второй ступени (1920—1922), школа-шестилетка (1922—1928), школа колхозной, затем крестьянской молодёжи (1928—1934). В 1928—1929 годах школой колхозной молодёжи короткое время руководил известный чувашский поэт Василий Егорович Митта. В 1926 году в школе возникает пионерская, а в 1933 – комсомольская организация.



В 1934 году школа была преобразована в среднюю, для неё было построено новое деревянное здание на 400 мест, первым директором был назначен Андрей Аристархович Петров. В 1937 году средняя школа дала первый выпуск — 22 ученика получили документы об окончании средней школы.



Мирную жизнь разрушила начавшаяся Великая Отечественная война. 12 учителей-мужчин и более 130 воспитанников школы ушли на фронт. Но и там они не забывали родную школу, писали письма. Воспитанники достойно пронесли честь родной школы, давшей им напутствие на всю жизнь.

Тяжело складывалась жизнь и в тылу. В село прибыли эвакуированные. В школе работали три эвакуированных учителя и обучались более 30 эвакуированных детей. В годы войны в школе было усилено военное обучение, введено дежурство старшеклассников по ночам, увеличилась доля труда школьников в колхозном производстве, сократилось количество выпускников. Школьники активно помогали фронту – участвовали в строительстве Сурского оборонительного рубежа, собирали тёплые вещи и деньги для строительства танков и самолётов.



В 1945 году А.А. Петрова на посту директора школы сменил А.Е. Железнов. В 1949—1951 годах данный пост занимал И.Е. Моисеев, с 1951 по 1959 годы – Е.И. Семёнов. Большой вклад в развитие школы внёс её же выпускник Валентин Антонович Мурашкин, руководивший школой в 1959—1977 годах. В это время было построено здание школьного интерната, новое кирпичное здание школы. Ежегодно выпускниками школы становились 100-120 учащихся (3-4 класса), число классов доходило до 25, педагогов – 53. Укрепилась связь школы с колхозом. В школе было усилено трудовое обучение. В 1959 году появилась ученическо-производственная бригада. Она неоднократно становилась участником ВДНХ СССР. Больших успехов школа добивалась в патриотической и физкультурно-спортивной работе. Немалая заслуга в этом была и директора школы, благодаря которому организовывались военизированные походы, туристические экскурсии вдоль реки Суры, по местам боев и сражений, в города нашей страны. Ученики активно участвовали в сборе металлолома и макулатуры. В эти же годы благодаря директору была создана транспортная база школы. Действовали кружки домоводства, имелся радиоузел. В 1963 году в ульяновском здании школы был открыт музей.



В 1970 году школа отметила 100-летний юбилей. К этой дате школа пришла с 670 учащимися, занимающимися в 24 классах. На торжественном мероприятии 4 работника школы – заместитель директора школы по учебной работе В.Е. Шустов, библиотекарь А.Х. Таньков, учительница русского языка и литературы А.И. Родионова и лаборантка З.Е. Ефремова — были удостоены медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».



В 1973 году в школе была создана команда школьного лесничества. В 1983 году она приняла участие в первом республиканском слёте и стала победителем.



В 1975 году было введено в строй новое здание школы. В 1977 году директором школы стал В.Е. Шустов. Его в 1987 году сменил Г.В. Фролов, проработавший на этой должности до 1992 года.

В 1981 году первое, ульяновское, здание школы было перенесено к основному зданию, и в ней торжественно был открыт музей-мемориал И.Н. Ульянова и истории школы, рядом был установлен бюст основателя школы. В 1991 году к главному корпусу школы был сооружён пристрой на 304 ученических места.



С 1992 по 2005 годы директором школы был Юрий Яковлевич Мозяков. В эти годы укрепилась материальная база учреждения. У школы имелись приусадебный участок, небольшая ферма, пекарня. Улучшилось оснащение кабинетов и лабораторий. В 1996 году школа стала инновационной, то есть школой-гимназией гуманитарного направления, а с 1 сентября 2000 года стала работать в статусе гимназии. В 1999 году школа-гимназия стала победителем республиканского конкурса «Школа года» в номинации «Школа – хранительница села». В 1997 году в школе было организовано научное общество учащихся «Мысль». В 1999 году был заключен договор с ЧГПИ имени И.Я. Яковлева.



XXI век внес новые изменения в жизнь школы. В середине 2000-х годов к школе путём реорганизации была присоединена дошкольная группа «Радуга». В 2006 году в 10-х, а в 2007 – в 11-х классах школы было введено профильное обучение. В 2006 году гимназия стала обладателем гранта Президента Чувашской Республики в размере 200 000 рублей. В 2011 году гимназия была преобразована в среднюю школу.



В 2005—2010 годах директорами школы были Зоя Васильевна Иванова, Владимир Валентинович Кузьмин и Владимир Яковлевич Мартынов, с 2010 по 2019 годы – Юрий Яковлевич Мозяков.

Жизнь школы последних 10 лет тоже была богата событиями. В 2015 году была реализована программа «Доступная среда», в том же году был капитально отремонтирован спортивный зал. Весной 2017 года библиотека преобразовалась в информационно-библиотечный центр, для неё поступило новое оборудование. В феврале 2018 года школа стала одним из центров проведения II Всероссийского форума сельских школ и школ малых городов. С 2019 года функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 14 сентября 2019 года на территории школы состоялось открытие памятника вертолёту Ми-24В, посвящённого выпускникам Ходарской школы и Сызранского высшего вертолётного училища. В 2020 году в школе был проведён первый этап капитального ремонта, в 2023 году построена блочно-модульная котельная.

Осенью 2023 года к школе в форме реорганизации была присоединена Торханская начальная школа-детский сад. 1 сентября 2024 года состоялось открытие кабинета цифровой образовательной среды (ЦОС). 2025 год в историю школы вошёл открытием в феврале обновлённого актового зала и призовым вторым местом в республиканском этапе юнармейских игр «Зарница 2.0» в средней возрастной группе.



В 2022 году, после начала специальной военной операции, выпускники и нашей школы не остались в стороне и встали на защиту Родины. Среди них Илья Сергеевич Егоров – Герой Российской Федерации (посмертно), кавалеры ордена Мужества Денис Олегович Тарасов (посмертно) и Александр Александрович Гвоздеров (получил медаль в новогоднюю ночь 2023 года из рук Президента России), Алексей Сергеевич Петров – награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени и медалью «За боевые отличия», другие выпускники – герои нашей страны.



Сегодня в Ходарской школе, открытой 155 лет назад отцом В.И. Ленина, обучаются 99 учащихся, 18 ребят посещают дошкольную группу. Для них работают 44 работника – учителя, учебно-вспомогательный персонал, воспитатели, повара, техслужащие, водители, сторожа. Коллективом с 2019 года руководит Зинаида Васильевна Макарова. Школу посещают ребята из 14 населённых пунктов, их привозят на 3-х школьных автобусах.



В школе созданы все условия для успешного ведения учебно-воспитательного процесса, работают современный компьютерный класс, кабинеты «Точка роста» и ЦОС, оснащённые компьютерной техникой и оборудованием для проведения уроков информатики, технологии и ОБЗР. Есть новый актовый зал, где проводятся не только общешкольные, но и мероприятия районного масштаба.

Работает спортивный зал, где имеется всё необходимое для игр в баскетбол и волейбол, для занятия спортивной гимнастикой и другими видами спорта. Действует современный информационно-библиотечный центр, имеющий в своём арсенале около 5000 экземпляров учебной литературы и более 5000 экземпляров — художественной и научной. Кроме этого, работает и музей-мемориал И.Н. Ульянова, двери которого всегда открыты для гостей и всех желающих.

Целых 155 лет в школе бурлит жизнь. Всё меняется, но время не властно над школой. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну. Она продолжает уверенно идти вперёд, следуя современным тенденциям образования, но при этом не забывая ульяновские и яковлевские традиции.

С. Николаев, библиотекарь Ходарской школы, выпускник 2004 года.