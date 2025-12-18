Семейная летопись Семёновых

Отмечая знаменательную дату – 155-летие Ходарской школы, мы не можем не прикоснуться к истории, которая неразрывно связана с этим учебным заведением. Сегодня речь пойдет о династии Семёновых. История этой семьи – не просто хроника жизни, а живое свидетельство того, как любовь к родной земле и стремление к знаниям могут стать путеводной звездой. Судьбы двух сестер, брата и невестки тесно переплелись с историей школы.

Егор Иакимович Семёнов. Его имя знакомо многим, кто связан с Ходарской школой. Он был не просто учителем истории, но и мудрым руководителем, бывшим директором школы. Его педагогический талант, глубокие знания и искренняя любовь к предмету вдохновляли поколения учеников. Но путь Егора Иакимовича был отмечен не только служением просвещению. Он был участником Великой Отечественной войны.



Е.И. Семёнов родился в 1919 году в многодетной семье крестьянина-середняка. С 1928 по 1938 годы обучался в Ходарской школе, где в 10-м классе был избран секретарем ученической комсомольской организации. Уже в юности он проявил себя как лидер, выступал на общешкольных собраниях наравне с учителями. В том же году его путь лежал в Чувашский пединститут на исторический факультет.



В июле 1941 года Егор Иакимович добровольцем отправился на фронт. Служил техником-механиком в авиационном полку, пережил оккупацию, был ранен и даже лечился самостоятельно из-за отсутствия госпиталей. Вернувшись домой в ноябре 1945 года, немедленно окунулся в мирную жизнь, посвятив себя педагогике. Он начал работать завучем и учителем истории в Туванской неполной школе, заочно завершив обучение в пединституте. С 1950 по 1959 годы он возглавлял Ходарскую среднюю школу, проведя её капитальный ремонт и создав прочную материальную базу. В последующие годы возглавлял школу в Речном (1959—1969) и Большеалгашинскую школу (1969—1971), где при нем было построено новое здание. Жизнь Е.И. Семёнова оборвалась 18 марта 1971 года.



Елизавета Акимовна Власова (сестра Егора Иакимовича), родилась 7 марта 1924 года. Окончив школу в июне 1941 года, она не смогла продолжить обучение в вузе из-за начала войны. Осенью 1941 года участвовала в строительстве оборонительного рубежа на Суре. Получив травму головы, она не остановилась и продолжила работу. Её труд был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».



После окончания Калининского педучилища Елизавета Акимовна была направлена в Леснотуванскую школу, где преподавала в младших и средних классах из-за нехватки учителей. Через пять лет она перешла в Ходарскую среднюю школу, где проработала до выхода на пенсию в 1978 году. Ученики помнят Елизавету Акимовну как добрую и внимательную учительницу, которая умела сделать уроки увлекательными, использовала развивающие игры, находила подход к каждому ребёнку.



Клавдия Акимовна Мигушова (сестра Егора Иакимовича) – заслуженный учитель Чувашской АССР. Она родилась в 1929 году, окончила Ходарскую школу, продолжила своё образование в Ядринском учительском институте, а затем заочно получила высшее образование на факультете чувашского языка Чувашского государственного педагогического института. Клавдия Акимовна была не только талантливым учителем, но и наставником. Ее стиль общения с детьми был основан на доброте, тактичности, справедливости и уважении.



Михаил Егорович Мигушов (супруг Клавдии Акимовны) был участником Великой Отечественной. После войны начал свой трудовой путь на мебельной фабрике в Шумерле, однако его призвание лежало в сфере образования. Получив высшее образование в ЧГПИ, Михаил Егорович стал учителем физики в Ходарской школе, где проработал 23 года. Его братья — Алексей Егорович и Иван Тихонович — тоже были учителями и ветеранами войны.



Михаил Егорович не просто преподавал, но и создавал условия для эффективного обучения: сам собирал приборы для кабинета физики, оформлял препараторскую и ремонтировал школьное оборудование. Его стремление к совершенствованию профессиональных навыков было отмечено прохождением курсов повышения квалификации в МГУ им. Ломоносова в 1964 году.



Лидия Ивановна Семёнова (жена брата Егора Иакимовича) после окончания Ходарской школы в 1955 году поступила в Чувашский государственный педагогический институт, который успешно окончила в 1960 году. Была распределена в Туванскую школу, а затем, с 1965 по 1997 годы, работала в Ходарской средней школе. Здесь она раскрыла свой педагогический талант — проводила демонстративные опыты, лабораторные работы и физические практикумы. Особое внимание она уделяла работе кружка «Юный физик».



С 1979 по 1988 годы Лидия Ивановна занимала должность завуча. Особое внимание уделялось организации работы на пришкольном опытном участке. Под ее руководством был разработан план по программам биологии, что позволило школе участвовать в выставках и ВДНХ.

Династия учителей Власовых-Семеновых – одна из самых известных педагогических династий Чувашской Республики, представляющая село Ходары. Эта династия стала символом преданности профессии учителя.



Основные представители: Иван Семёнович Семёнов (1888—1918)- основатель педагогической династии. Работал в Ядринском педагогическом техникуме. Именно он впервые призывал своих племянников посвятить себя профессии учителя; Егор Иакимович Семенов продолжил дело дяди, работал директором средних школ в поселках Речной, Большие Алгаши и Ходары; Клавдия Акимовна Мигушова (Семёнова) – заслуженный учитель Чувашской АССР, отличник народного просвещения, в 1982 году была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР; Лидия Ивановна Семёнова (Егорова) — учитель математики и физики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Ходарской средней школе им. И.Н. Ульянова. Её труд отмечен грамотами Министерства просвещения Чувашской АССР, Министерства просвещения РСФСР, медалью «Ветеран труда»; Елизавета Акимовна Власова (Семёнова) – учитель начальных классов, отмечена высоким званием «Отличник народного образования СССР»; Светлана Михайловна Николаева (Власова) — дочь Елизаветы Акимовны, работала логопедом в Калининской школе-интернате более 36 лет; Валерий Вениаминович Николаев — зять Елизаветы Акимовны, работал учителем физкультуры в Юманайской средней школе. Три внучки Елизаветы Акимовны тоже продолжили семейную традицию и пятеро племянников трудятся в различных образовательных учреждениях республики.



Ходарская средняя школа имени И.Н. Ульянова по праву считается настоящим очагом педагогических талантов. Эта школа стала местом, где представители династии Семеновых-Власовых не только учились, но и продолжают трудиться, передавая свои знания и опыт. Сегодня в стенах Ходарской средней школы имени И.Н. Ульянова продолжают свою педагогическую деятельность Нина Васильевна Николаева, преподающая физику, и Альбина Николаевна Николаева, обучающая детей технологии и изобразительному искусству.



А. Николаева, учитель Ходарской школы.