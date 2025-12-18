Опыт Чувашии представлен на федеральном форуме

Шумерлинец, депутат Госсовета республики и региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Леонид Пронин принял участие в федеральном форуме, на котором обсуждались развитие школьного и массового спорта, доступность спортивных программ для школьников, проведение фестивалей по различным видам спорта.

Л. Пронин рассказал о реализации партпроекта в Чувашии. Команда «Единой России» в республике участвует во всех активностях партпроекта, отметил он. За период действия проекта в республике отремонтированы сотни спортивных залов, преимущественно в сельской местности и в малых городах. С 2022 по 2025 годы построены 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и одна умная спортивная площадка. В этом году возводится модульный спортивный зал.

Республика участвует и в реализации проекта «Герои войны — герои спорта» (кинопоказы для школьников), благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева удалось охватить практически все школы региона. Также проводятся региональные этапы всероссийских фестивалей: детского дворового футбола, баскетбола, волейбола, «Борьба в школу». Поддерживаются «Кросс нации» и «Лыжня России», проводятся тематические турниры.



«Большое внимание уделяется спортивным активностям на сельских территориях. Очень важно повысить их конкурентоспособность, не забывая решать и другие задачи. Один из примеров — реализация проекта «Шахматные легенды»», — рассказал Леонид Пронин. Этот открытый шахматный турнир пройдет в каждом муниципальном округе Чувашии. Треть округов уже охвачена. Кроме шахматных баталий, проводятся судейские семинары. Это позволяет дать необходимые знания для присвоения судейской квалификации и в последующем самостоятельно организовывать шахматные турниры на своих территориях.



За большой вклад в реализацию партпроекта Леонид Пронин удостоен благодарностей федерального руководства «Единой России».



Источник: Госсовет Чувашии.