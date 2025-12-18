«Земские» программы доказали свою эффективность

Программы «Земский учитель», «Земский доктор»/«Земский фельдшер» и «Земский работник культуры» предусматривают существенную материальную поддержку для специалистов, готовых переехать в сельскую местность и малые города с населением до 50 тысяч человек. Им выплачивается единовременная компенсация: 1 миллион рублей — для учителей, врачей и работников культуры, 500 тысяч рублей — для фельдшеров. Также новым сотрудникам по возможности предоставляется жилье. Обязательным условием является заключение трудового договора на 5 лет.

Программа «Земский доктор» действует в Чувашии давно. С начала ее реализации в сельские округа удалось привлечь дополнительно 797 врачей и 235 средних медицинских работников. В 2025 году программой воспользовался 81 медицинский работник, в том числе 52 врача и 29 средних медицинских работников. В этом году программа реализована в полном объеме. В 2026 году в рамках «земской» программы планируется привлечь в больницы республики еще 52 врача и 30 средних медработников.



В федеральной инициативе «Земский учитель» республика участвует с 2020 года. За это время в образовательные учреждения было трудоустроено 40 учителей. Педагоги, ставшие участниками программы, работают в школах муниципальных округов, в городах Шумерля и Канаш. Наиболее востребованы учителя русского и иностранных языков, начальных классов, математики, физики, истории и обществознания. Наблюдается растущий интерес к программе: если раньше на конкурс поступало около 40 заявок в год, то в этом году их число превысило 50. Чаще всего участниками программы становятся педагоги из других муниципалитетов Чувашии, столицы республики, а также из других регионов России. Так, в республику приехали учителя из Архангельской, Саратовской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии. Есть и те, кто вернулся работать в родные края из Московской области и Санкт-Петербурга. Для создания благоприятных условий для педагогов некоторые муниципалитеты предоставляют им жилье. Молодые специалисты, помимо основного оклада, получают дополнительные единовременные выплаты в первые 3 года работы (20, 40 и 60 тысяч рублей соответственно). По истечении трех лет им полагается единовременная выплата в размере 10 окладов. Всем педагогам, проживающим и работающим в сельской местности, предоставляется ежемесячная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.



Федеральный проект «Земский работник культуры» — новый, реализуется с 2025 года. Федеральная субсидия в размере 7 млн 920 тыс. рублей и софинансирование из бюджета Чувашии позволили трудоустроить 8 человек: в муниципальных учреждениях культуры клубного типа приступили к работе 4 человека, 3 специалиста — в муниципальных детских школах искусств и один человек — в государственном музее. В Канашском и Шумерлинском муниципальных округах прибывшим специалистам по данной программе предоставлено муниципальное жилье, остальные участники программы в нем не нуждались. В 2026 году в рамках федеральной программы «Развитие культуры» планируется привлечь 20 новых специалистов. Наиболее востребованными являются художественные руководители, культорганизаторы, заведующие клубами.

